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"الملكي في الصدارة".. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الأسبوع السادس

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:08 م
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الملكي في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الأسبوع السادس
ريال مدريد
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محمد علي
 
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نجح نادي ريال مدريد في تحقيق فوز هام على حساب نادي أوساسونا في مباراة قوية ضمن إطار مباريات الجولة السادسة في بطولة الدوري الإسباني بهدفين دون رد، وليصعد بذلك ريال مدريد إلى صدارة البطولة الإسبانية لأول مرة هذا الموسم برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني إتليتكو مدريد صاحب ال13 نقطة.

وكان إتليتكو مدريد قد نجح في أن يعود لسكة الإنتصارات من جديد وذلك على حساب نادي ريال مايوركا بهدفين دون رد، ليحقق إتليتكو مدريد فوزه الأول منذ نحو أسبوعين، ويصعد للمركز الثاني في جدول الترتيب.

وكان هذا الأسبوع، قد شهدت تحقيق كل الكبار لنتائج إيجابية في بطولة الدوري الإسباني، حيث فاز كذلك برشلونة على حساب فياريال بهدفين مقابل هدف واحد، ليصعد الفريق الكتالوني إلى المركز الخامس في جدول الترتيب.


وجاء ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات اليوم على النحو التالي: 

1- ريال مدريد 14 نقطة 
2- إتليتكو مدريد 13 نقطة
3- إتليتك بلباو 12 نقطة
4- غرناطة 11 نقطة 
5- برشلونة 10 نقاط 
6- ريال سوسيداد 10 نقاط 
7- إشبيلية 10 نقاط 
8- فياريال 8 نقاط 
9- ريال بيتيس 8 نقاط 
10- خيتافي 7 نقاط 
11- ليفانتي 7 نقاط 
12- أوساسونا 7 نقاط 
13- فالنسيا  6 نقاط
14- بلد الوليد 6 نقاط 
15- الأفيس 5 نقاط 
16 - سيلتا فيجو 5 نقاط 
17 - ماريوكا 4 نقاط
18- إسبانيول 4 نقاط
19- إيبار 4 نقاط 
20- ليغانيز نقطتين


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