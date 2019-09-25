اسعار الدولار تسجل أعلى مستوي في عامين

سجلت اسعار الدولار أعلي مستوي فى عامين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أمام سلة العملات الرئيسية بعد الكشف عن مكالمة الرئيس الأمريكي مع نظيره الأوكراني ومطالبة الأول بفتح تحقيق بشأن نجل المرشح الديمقراطي جون باين ونجله، لكن نص المكالمة لم يظهر ممارسة ترامب لضغوط على أوكرانيا من أجل ذلك.





وأتهمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ترامب بتقويض نزاهة الانتخابات الأمريكية وذلك بعدما أعلنت أمس أن المجلس يبدأ في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي.





وهذا التحرك يأتي في أعقاب اتهام ترامب بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق مع عائلة المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية بالعام المقبل "جو بايدن".





أما على صعيد التطورات التجارية، فصرح الرئيس الأمريكي بأنه من الممكن التوصل لصفقة تجارية قريباً من الصين، كما أعلن التوصل اتفاقية تجارية مبدئية مع اليابان.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع قوي لمبيعات المنازل الأمريكية الجديدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي.





وبحلول الساعة 8:22 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.7 بالمائة إلى 1.0944 دولار، كما صعد أمام الين بنسبة مماثلة عند 107.77 ين.





كما ارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 1.1 بالمائة إلى 1.2354 دولار، فيما زادت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.8 بالمائة إلى 0.9921 فرنك.





وخلال تلك الفترة، زاد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.7 بالمائة إلى 99.032 وهو أعلى مستوى منذ 12 مايو 2017.



