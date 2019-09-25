سوهاج اليوم.. حفل لزفاف 50 عريس وبحث زراعة محاصيل بمياه الصرف المعالج
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:00 م
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أبورية حسين
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شهدت محافظة سوهاج عددًا من المواضوعات الهامة نعرضها لكم في النشرة اليومية للمحافظة حيث تهتم بوابة الفجر بتقديم كافة ما يودر علي الساحة علي مدار 24 ساعة وإليكم تفاصيل النشرة الإخبارية.
نظمت محافظة سوهاج بالتعاون مع نظمت مؤسسة المنى الخيرية والتنموية ومديرية التضامن الإجتماعي حفلا لزفاف 50 عريس وعروسة بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء مجلس النواب وسلم المحافظ شيك بقيمة 7 آلاف جنيها لكل عروسين بالإضافة إلي تسليم عقود 15 مشروع صغير بقيمة 65 ألف جنيها للأسر الأكثر إحتياجا.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
كما نظمت مديريتي الشئون الصحية والأوقاف بقصر ثقافة سوهاج ندوة تثقيفية بعنوان الصحة الإنجابية بين الطب والدين لمناقشة قضايا ختان الإناث والزواج المبكر وتنظيم الأسرة.
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وعقدت محافظة سوهاج إجتماعا لبحث زراعة محاصيل زراعية بمياه الصرف الصحي المعالج بحضور رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي اللواء محمد بدري.
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مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج نجحت في ضبط 8 قضايا مخدرات كان من بينها ضبط 3 من مروجي مخدر الحشيش بحوزتهما 600 جرام.
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كما شهدت محافظة سوهاج مصرع طفلة وطالب فيما تمكنت إدارة الحماية المدنية من السيطرة علي حريقين منفصلين بدون خسائر بشرية حيث تسبب أحدهم في نفوق 10 رؤوس ماشية.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
نظمت محافظة سوهاج بالتعاون مع نظمت مؤسسة المنى الخيرية والتنموية ومديرية التضامن الإجتماعي حفلا لزفاف 50 عريس وعروسة بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء مجلس النواب وسلم المحافظ شيك بقيمة 7 آلاف جنيها لكل عروسين بالإضافة إلي تسليم عقود 15 مشروع صغير بقيمة 65 ألف جنيها للأسر الأكثر إحتياجا.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
كما نظمت مديريتي الشئون الصحية والأوقاف بقصر ثقافة سوهاج ندوة تثقيفية بعنوان الصحة الإنجابية بين الطب والدين لمناقشة قضايا ختان الإناث والزواج المبكر وتنظيم الأسرة.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
وعقدت محافظة سوهاج إجتماعا لبحث زراعة محاصيل زراعية بمياه الصرف الصحي المعالج بحضور رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي اللواء محمد بدري.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج نجحت في ضبط 8 قضايا مخدرات كان من بينها ضبط 3 من مروجي مخدر الحشيش بحوزتهما 600 جرام.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
كما شهدت محافظة سوهاج مصرع طفلة وطالب فيما تمكنت إدارة الحماية المدنية من السيطرة علي حريقين منفصلين بدون خسائر بشرية حيث تسبب أحدهم في نفوق 10 رؤوس ماشية.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
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