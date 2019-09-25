محمود صقر: 50% من تكلفة مصنع الألواح الشمسية منحة صينية (فيديو)
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:54 م
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داليا الحسين
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قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن المعمل المصري-الصيني لتصنيع الألواح الشمسية بمحافظة سوهاج؛ هو مصنع تجريبي، مشيرًا إلى أنه أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولى إلى الصين في ديسمبر 2014 تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات في عدد من المجالات كانت من ضمنها نقل تكنولوجيا الطاقة الشمسية إلى مصر من خلال إنشاء معمل مصري- صيني مشترك لتصنيع الألواح الشمسية بمحافظة سوهاج.
وأضاف "صقر" خلال لقاء خاص مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم"، والمذاع على فضائية "DMC"، مساء الأربعاء أن الأكاديمية تعاونت مع الجانب الصيني خلال السنوات الأربع الماضية لإنشاء المصنع، مشيرا إلى أن 50% من تكلفة المصنع منحة من الجانب الصين، فضلًا عن دعمهم بالتكنولوجيا.
وأضاف أن المصنع افتتح في 9 سبتمبر الجاري في محافظة سوهاج، بعد إصرار الدولة المصرية ممثلة في اكاديمية البحث العلمي بإنشائه في صعيد مصر لكونها قلعة المستقبل في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة أن الدولة قامت بأكبر محطة للخلايا الكهروضوئية في أسوان.
وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمي، إلى أن خريطة التنمية في مصر تتركز على الصعيد لصناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم بالفعل افتتاح أكبر محطة في محافظة أسوان بـ "بنبان"، بذلك كان لابد أن يكون البحث العلمي قريب من هذه الصناعة التي لاقت قبول عند الجانب الصيني.
ونوه إلى أنه يتم حاليا تدريب عددا من الشباب في محافظات الصعيد: سوهاج وأسوان وقنا وأسيوط، مؤكدا أن العمل في المصنع بدأ بالفعل.
وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي: "دربنا 38 شاب وفتاة تدريب مكثف لمدة شهور بإشراف الجانب الصيني، وتم اختيار أفضل 15 شخص منهم، والمصنع بيشتغل بـ 13 فتاة ورجالين، وبدأ المصنع في الإنتاج الفعلي".
وأضاف "صقر" خلال لقاء خاص مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم"، والمذاع على فضائية "DMC"، مساء الأربعاء أن الأكاديمية تعاونت مع الجانب الصيني خلال السنوات الأربع الماضية لإنشاء المصنع، مشيرا إلى أن 50% من تكلفة المصنع منحة من الجانب الصين، فضلًا عن دعمهم بالتكنولوجيا.
وأضاف أن المصنع افتتح في 9 سبتمبر الجاري في محافظة سوهاج، بعد إصرار الدولة المصرية ممثلة في اكاديمية البحث العلمي بإنشائه في صعيد مصر لكونها قلعة المستقبل في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة أن الدولة قامت بأكبر محطة للخلايا الكهروضوئية في أسوان.
وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمي، إلى أن خريطة التنمية في مصر تتركز على الصعيد لصناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم بالفعل افتتاح أكبر محطة في محافظة أسوان بـ "بنبان"، بذلك كان لابد أن يكون البحث العلمي قريب من هذه الصناعة التي لاقت قبول عند الجانب الصيني.
ونوه إلى أنه يتم حاليا تدريب عددا من الشباب في محافظات الصعيد: سوهاج وأسوان وقنا وأسيوط، مؤكدا أن العمل في المصنع بدأ بالفعل.
وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي: "دربنا 38 شاب وفتاة تدريب مكثف لمدة شهور بإشراف الجانب الصيني، وتم اختيار أفضل 15 شخص منهم، والمصنع بيشتغل بـ 13 فتاة ورجالين، وبدأ المصنع في الإنتاج الفعلي".
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