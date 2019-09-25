نجيب ساويرس: "الإخوان عندهم غباء متسلط عليهم"

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قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن هناك جهات كثيرة مهتمة بالوضع الاقتصادي والفرص الاستثمارية في مصر، منوها بأن مشاركة مصر في مؤتمر بلتون للصناديق السيادية فرصة لجذب الانتباه للفرص الاستثمارية في مصر.



وأشار "ساويرس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، إلى أن مصر محط اهتمام العالم الآن باعتبارها من أهم الأسواق الناشئة، منوهًا بأن الإخوان وراء تزوير صفحة على الإنترنت باسم شركة أوراسكوم للإنشاءات.



وسخر "ساويرس"، من الصفحة المزورة والتي حملت اسم أوراسكوم، قائلا: "الإخوان عندهم غباء متسلط عليهم.. بيعرضوا أجزاء من موقع إليكتروني ملكي"، مضيفا: "الإخوان عايزين جمعة ويشبعوا فيها لطم"، مؤكدا أن الإخوان لن يستطيعوا استغلاله، حيث أن انتمائه لمصر.



هذا وقد شنت جماعة الإخوان صفحة مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي، نسبتها إلى شركة أوراسكوم، زعموا فيها أنهم يقومون بتنفيذ قصور رئاسية، ولكنهم فضحوا أنفسهم بنشر معلومات مغلوطة عن الشركة، وهو ما دفع الشركة إلى اصدار بيان تنفي فيه صلتها بلصفحة المزيفة.



ودأبت جماعة الإخوان على نشر الأكاذيب، في محاولة منهم لخداع الشعب المصري، وتزييف وعيه، حيث كانت من أكاذيبهم ادعائهم أن مجموعة صيدليات 19011 يمتلكها الجيش المصري، ونجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن تبين أنه مجرد تشابه أسماء بين أحد ملاك الصيدلية ونجل الرئيس.