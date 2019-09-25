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بث مباشر كورة لايف KORALIVE مشاهدة مباراة ليفربول ضد ميلتون كينز دونز

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:58 م
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE مشاهدة مباراة ليفربول ضد ميلتون كينز دونز
مشاهدة مباراة ليفربول ضد ميلتون كينز دونز
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الفجر الرياضي
 
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تابع بث مباشر مباراة ليفربول ضد كينز دونز؛ اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019؛ ضمن كأس الرابطة الإنجليزية؛ عبر رابط كورة ستار KORA STAR.



ويدخل ليفربول المباراة بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني؛ طامحا في حصد الفوز؛ خاصة أنه سيطعم الفريق بتشكيل من الشباب؛ بث مباشر الريدز ضد كينز دونز بكأس الرابطة الإنجليزية عبر يلاشوت YALLA SHOOT.


ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وكينز دونز في إطار كأس الرابطة الإنجليزية؛ في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت الامارات العربية المتحدة؛ على أن يتم إذاعة المباراة؛ عبر قناة بي إن سبورتس bein sports HD2 التي تملك حقوق بث مباريات البطولة الإنجليزية في الموسم الحالي؛ تابع مباراة ليفربول ضد كينز دونز كورة لايف KORA LIVE.



ومن المتوقع أن يستبعد كلوب؛ ثلاثي الريدز ساديو ماني ومحمد صلاح وفيرمينيو من التشكيل الأساسي لإراحتهم؛ تابع مباراة ليفربول ضد كينز دونز؛ بكأس الرابطة الإنجليزية عبر يلا كورة YALLA KORA.



ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول ضد كينز دونز؛ من خلال موقع الفجر الرياضي ببث حي ومباشر بدون تقطيع عبر رابط الاسطورة alostora.
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