ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاهد بالمستندات.. حسن نافعة يتلقى أموالًا من قناة الجزيرة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:00 م
Advertisements
شاهد بالمستندات.. حسن نافعة يتلقى أموالًا من قناة الجزيرة
الدكتور حسن نافعة
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
نشر الإعلامي وائل الإبراشي، وثائق تثبت تلقي الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية المؤيد لجماعة الإخوان الإرهابية، أمولًا بصورة مستمرة من قناة الجزيرة، وتضمنت الوثائق وصول 10آلاف ريال قطري لحسن نافعة، ووثيقة أخرى تؤكد وصول 1000 دولار لحساب "نافعة".

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن هذه الأموال تثبت أن مواقف حسن نافعة ليست مستقلة، ولكنها كانت مقابل الحصول على الأموال، معقبًا: "هذه الأموال مقابل هدم مصر، وتقزيم جيش مصر، والتحريض من اجل اشعال الفتنة".

ولفت إلى أن الدكتور حسن نافعة قام بمهاجمة مشروع قناة السويس، ورغم ذلك الوثائق أثبتت شرائه وثائق قناة السويس للحصول على الفائدة الكبيرة الخاصة بهذه الشهادات، معقبًا: "الناس دي عايزة تاخد فلوس على دم الشعب المصري".

وأضاف أن هجوم حسن نافعة على قناة السويس الجديدة، يرجع إلى وجود عقد مع قناة الجزيرة للهجوم على مشروع قناة السويس، والهجوم على أي انجاز يحدث في مصر، متابعًا: "لو أنت شايف المشاريع لا تصلح أمر من حقك، لكن ينبغي أن تكون هذه المواقف والآراء نابعة من شخصك، القضية ليست قضية حسن نافعة، ولكنها قضية كل منتفع على حساب الوطن".

وأشار إلى أن حسن نافعة ليس معارضًا سياسيًا، ولكنه كان موظفًا رسميًا لقناة الجزيرة وجماعة الإخوان الإرهابية، لافتَا إلى أن ما قام به حسن نافعة خيانة، خاصة أنه حصل على أموال مقابل مواقفه على قناة الجزيرة.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: توك شو الدكتور حسن نافعة الإخوان اخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مايوركا
0
x
19:00
2
أتلتيك مدريد
ليجانيس
1
x
19:00
1
أتلتيك بيلباو
فالنسيا
3
x
20:00
3
خيتافي
ريال مدريد
1
x
21:00
0
أوساسونا
الدوري الإيطالي
روما
0
x
19:00
2
أتلانتا
انتر ميلان
1
x
21:00
0
لاتسيو
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
ميلتون كينز دونز
0
x
20:45
1
ليفربول
تشيلسي
3
x
20:45
1
جرمسبي
مانشستر يونايتد
0
x
20:45
0
روشديل
برايتون
0
x
20:45
2
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مونبلييه
-
x
19:00
-
نيم أولمبيك
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ستاد ريمس

DMCA.com Protection Status