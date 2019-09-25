شاهد بالمستندات.. حسن نافعة يتلقى أموالًا من قناة الجزيرة



وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن هذه الأموال تثبت أن مواقف حسن نافعة ليست مستقلة، ولكنها كانت مقابل الحصول على الأموال، معقبًا: "هذه الأموال مقابل هدم مصر، وتقزيم جيش مصر، والتحريض من اجل اشعال الفتنة".



ولفت إلى أن الدكتور حسن نافعة قام بمهاجمة مشروع قناة السويس، ورغم ذلك الوثائق أثبتت شرائه وثائق قناة السويس للحصول على الفائدة الكبيرة الخاصة بهذه الشهادات، معقبًا: "الناس دي عايزة تاخد فلوس على دم الشعب المصري".



وأضاف أن هجوم حسن نافعة على قناة السويس الجديدة، يرجع إلى وجود عقد مع قناة الجزيرة للهجوم على مشروع قناة السويس، والهجوم على أي انجاز يحدث في مصر، متابعًا: "لو أنت شايف المشاريع لا تصلح أمر من حقك، لكن ينبغي أن تكون هذه المواقف والآراء نابعة من شخصك، القضية ليست قضية حسن نافعة، ولكنها قضية كل منتفع على حساب الوطن".



وأشار إلى أن حسن نافعة ليس معارضًا سياسيًا، ولكنه كان موظفًا رسميًا لقناة الجزيرة وجماعة الإخوان الإرهابية، لافتَا إلى أن ما قام به حسن نافعة خيانة، خاصة أنه حصل على أموال مقابل مواقفه على قناة الجزيرة.



نشر الإعلامي وائل الإبراشي، وثائق تثبت تلقي الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية المؤيد لجماعة الإخوان الإرهابية، أمولًا بصورة مستمرة من قناة الجزيرة، وتضمنت الوثائق وصول 10آلاف ريال قطري لحسن نافعة، ووثيقة أخرى تؤكد وصول 1000 دولار لحساب "نافعة".