تفاصيل اجتماع محافظ المنوفية بالمجلس الإقليمي للصحة في كلية الطب

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شهدت كلية الطب بجامعة المنوفية مساء اليوم الأربعاء، اجتماع اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية مع المجلس الإقليمي للصحة، وحضر الاجتماع وكلاء وزارة الصحة والطب البيطري وأيضًا التضامن الإجتماعي ومديري المستشفيات المركزية بنطاق المحافظة ونقيب الأطباء ونقيب الصيادلة وعمداء كلية الطب والمعهد القومي للكبد، وعدد من أعضاء مجلس النواب ومديري إدارات الطب الوقائي والرعاية الأساسية ومعالجة النفايات الصحية الخطرة ومراقبة الأغذية والوبائيات بمديرية الصحة ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وممثل المجتمع لمدني.



وكانت بداية الاجتماع مناقشة توصيات الاجتماع السابق، وقد أوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور نصيف حفناوي، بأنه تم التنسيق مع المستشفي الجامعي لسرعة الإنتهاء من تجهيز مركز التأهيل لعلاج مرضي ضمور العضلات بالجامعة، وعمل توعية للمواطنين عن أخطار حبوب الغلة عن طريق جلسات التثقيف الصحي وعمل ندوات بجميع المراكز.



كما أوضح وكيل وزراة الصحة بأن المديرية نفذت قافلة طبية لجراحة الأطفال بمستشفي منوف العام بالمجان خلال الشهر الماضي وكذا تم التنسيق مع مديرية الطب البيطري وإعدام 1781 من الكلاب الضالة عن طريق إستخدام الخرطوش والإستركتيلني كما استخدم 224 جرعة مصل مضاد ضد السعار بالمستشفي التعليمي خلال شهر أغسطس.



وفي كلمته أكد عميد كلية الطب علي أنه تقرر تجديد اعتماد كلية الطب بجامعة المنوفية للمرة الثانية من الهيئة القومية لضمان جودة تطبيق معايير التعليم الطبي لتحتل المركز الرابع علي مستوي الجمهورية وهو ما يعد فخر لمحافظة المنوفية، كما تم مناقشة أبعاد وأسباب عجز المستشفيات من العاملين بمهنة التمريض من خلال بعض المقترحات للقضاء علي المشكلة من أجل رفع المنظومة التمريض.



وأشار وكيل وزارة الصحة بأنه افتتح مدرسة التمريض بمدينة سرس الليان وسيتم تجهيز مدارس تمريض أخري بقري (البتانون، بمم، ميت بره، سدود، الحامول، كفر فيشا) لإعداد وتدريب أجيال جديدة من الممرضين والارتقاء بمستوي أداء الخدمة المقدمة للمواطنين.



كما عرض استعدادت مديرية الصحة لتنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبد السيسي صحة المرأة المصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وأمراض السكر والضغط والسمنة وتقديم العلاج بالمجان، واستعراض استعدادات المديرية لتنفيذ مبادرة ضعاف السمع للأطفال حديثي الولادة.



هذا وقد أكد وكيل وزارة الصحة علي الإنتهاء من تجهيز قسطرة القلب بمستشفي أشمون العام وسيتم إفتتاحها قريبًا، كما عرض إحصائية بعدد المدارس والإختبارات لإختيار الطلبة والطلبات لمدارس التمريض والإستعدادات التي قامت بها مديرية الصحة لإستقبال العام الدراسي الجديد بالنسبة لمدارس التمريض، كما تم عرض ملف عقر الحيوان وحشرة القراد وما تم من إنجازات علي أرض الواقع.



من جانبه أكد محافظ المنوفية أن الأجهزة التنفيذية تسعي دائما لاحداث طفرة في القطاع الصحي من حيث إنشاء المشروعات الطبية الجديدة وإجراء أعمال التطوير والصيانة للمستشفيات ورفع كفاءة الوحدات الصحية علي مستوي مراكز ومدن المحافظة من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.