حواس: "أسرار مصر" يتجول بالقارئ عبر العصور المختلفة (فيديو)



وشهد الحفل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق، السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، والدكتور حسين عبد البصير مدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، وريتشارد دوني السفير الأمريكي الأسبق ورئيس الجامعة الأمريكية حاليًا، والسفير أسامة النقلي سفير السعودية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.



ومن الفنانيين الفنان حسين فهمي، والفنان يحي الفخراني، والفنانة وفاء سالم، الفنان أحمد شاكر، والفنانة لبلبة، وقدمت الحفل المذيعة چاسمين طه زكي والتي قالت إن الدكتور زاهي حواس بكتابه يأخذ القارئ في رحلة إلي مصر عبر العصور، من وادي حيتان في الفيوم إلي وادي الملوك بالأقصر، إلي شوارع مصر وكنائسها ومساجدها في العصر الإسلامي والقبطي، وحتي مقاهي ومطاعم وقتنا هذا.



والكتاب يشتمل على عشر فصول ملئ بالأسرار وذكريات ومغامرات "حواس" مع الآثار علي مدار حياته المهنية.

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن "أسرار مصر" هو عنوان كتابه الجديد، والذي فيه يكشف عن 11 جولة آثرية مختلفة يستطيع السائح أن يرتادها في مصر، ولكي يكملهم جميعًا يحتاج لعدة زيارات متتالية.وأشار حواس، أن الكتاب هو ملخص لمسيرة حياته المهنية والتي قضاها بين الاكتشافات الآثرية، فعبر عمره الطويل لم يجد متعة أكثر من فتح مقبرة جديدة وإظهار كنوزها للعالم.وأضاف أن كتابه يتجول بالقارئ عبر عصور مصر المختلفة من العصر القديم مرورًا بالإسلامي وحتى العصر الحديث، وأكد أن الكتاب لم يأخذ منه الجهد الكبير لأنه عصارة خبراته العملية.جاء ذلك خلال لقاء "الفجر" مع حواس، على هامش حفل توقيع كتابه أسرار مصر مساء اليوم.