عصام شيحة: أردوغان يشعر بغيرة شديدة من السيسي (فيديو)
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:41 م
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هدى عبدالرازق
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قال المحامي عصام شيحة، المحامي بالنقص والمحلل السياسي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عاش فترة يحلم بالخلافة، وفي سبيل تحقيق ذلك تعاون مع جماعة الإخوان، ولكن جاءت ثورة 30 يونيو لتقضي على هذا الحلم.
وأشار "شيحة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأربعاء، إلى أن أردوغان لديه غيرة شديدة من الدولة المصرية، ويحنق على الجيش المصري، وهجومه على الرئيس عبد الفتاح السيسي هو في حقيقته هجوم على الوطن المصرية.
ولفت إلى أن الفترة التي انكمش فيها الدور المصري خلال السنوات الماضية كان أردوغان يتوغل فيها على حساب الدور المصري، منوها بأن أردوغان لديه غيرة شديدة من الرئيس السيسي، حيث كان يعتقد نفسه زعيما، فإذا بالرئيس السيسي يخرج له 30 مليون لكي يطالبوه أن ينقذهم من الجماعة الإرهابية.
وعن بيان الخارجية المصرية على ادعاءات أردوغان، أوضح أنه لأول مرة نستشعر الحدة في لهجة الخارجية المصرية على الرغم أن أسلوبها دائما يتسم بالهدوء، مثمنا تدعيم البيان بالأرقام، معتبرا أن رد أردوغان المتعجل في كلمته بالأمم المتحدة سببها القبول والحفاوة التي قوبل بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة.
هذا وقد أصدرت الخارجية المصرية بيانا للرد على ادعاءات الرئيس التركي أردوغان بشأن وفاة المعزول محمد مرسي، مدعما بأرقام وبيانات عن الانتهاكات التي يمارسها نظام أردوغان بحق الشعب التركي
وأشار "شيحة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأربعاء، إلى أن أردوغان لديه غيرة شديدة من الدولة المصرية، ويحنق على الجيش المصري، وهجومه على الرئيس عبد الفتاح السيسي هو في حقيقته هجوم على الوطن المصرية.
ولفت إلى أن الفترة التي انكمش فيها الدور المصري خلال السنوات الماضية كان أردوغان يتوغل فيها على حساب الدور المصري، منوها بأن أردوغان لديه غيرة شديدة من الرئيس السيسي، حيث كان يعتقد نفسه زعيما، فإذا بالرئيس السيسي يخرج له 30 مليون لكي يطالبوه أن ينقذهم من الجماعة الإرهابية.
وعن بيان الخارجية المصرية على ادعاءات أردوغان، أوضح أنه لأول مرة نستشعر الحدة في لهجة الخارجية المصرية على الرغم أن أسلوبها دائما يتسم بالهدوء، مثمنا تدعيم البيان بالأرقام، معتبرا أن رد أردوغان المتعجل في كلمته بالأمم المتحدة سببها القبول والحفاوة التي قوبل بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة.
هذا وقد أصدرت الخارجية المصرية بيانا للرد على ادعاءات الرئيس التركي أردوغان بشأن وفاة المعزول محمد مرسي، مدعما بأرقام وبيانات عن الانتهاكات التي يمارسها نظام أردوغان بحق الشعب التركي
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