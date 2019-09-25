حملات مكبرة على مقاهي الإسكندرية للتأكد من عدم استغلال الزبائن (صور)



جاء ذلك استمرارًا لحملات الادارة العامة للسياحة التابعة للإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والتي بدأتها منذ بدء موسم الصيف الماضي.



وأسفرت تلك الحملة عن المرور على عدد ٨ منشآت، وهم: "كافتريا (الضيافه الملكية) تم تحرير مخالفه ومحضر للبيع بأسعار غير معتمدة من الادارة، عصائر (جنة الفواكه) تم تحرير محضر لعدم وجود رخصه للمنشأة مع ابلاغ الحي المختص، كافيه (المماليك) تم تحرير مخالفه ومحضر للبيع بأسعار غير معتمدة من الادارة، كافتريا (تعاشبشاى) تم تحرير مخالفه ومحضر للبيع بأسعار غير معتمدة من الإدارة، بيتزا وفطائر(ابو الخشب)، تم تحرير مخالفه ومحضر للبيع بأسعار غير معتمدة من الإدارة.



كما شملت الحملة المرور على "كافتريا (مايوركا) تم تحرير مخالفه ومحضر للبيع بأسعار غير معتمدة من الادارة، كافتريا (نجيب الريحاني) لايوجد مخالفات، مطعم (شعلة الشام) تم تحرير مخالفه ومحضر للبيع بأسعار غير معتمدة من الإدارة.



وأهابت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمواطنين بالإبلاغ عن أي منشأة تقوم بالبيع بأزيد من الاسعار المقررة علي خطوط الشكاوي الموضحة علي صفحتنا الرسمية.



قام مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اليوم الأربعاء، بحملات رقابية استهدفت بعض الكافيهات والمحال العامة بشارع اطلس بمنطقة العصافرة بحري، وذلك للتأكد من التزامها بالبيع وفق قوائم الاسعار المعتمدة والصادرة من الادارة.