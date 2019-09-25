السودان يسير على الطريق الصحيح.. تعرف على إنجازات حكومة "حمدوك"

في 5 سبتمبر الجاري، أعلن عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، تشكيل أول حكومة كمرحلة رئيسية في العملية الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السوداني المخلوع عمر البشير في أبريل الماضي، وتعمل الحكومة وفق اتفاق لتقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات بين الجيش والمدنيين للوصول للحكم المدني، وتضم الحكومة أربع سيدات من ضمنهم وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، قد بدأت الحكومة السودانية العمل علي الارض لحل مشكلة الفقر والديون و مشكلة رفع اسمها من قوائم الدول الداعمة لارهاب.





تحديات الحكومة

أعلن حمدوك، أن الحكومة تبدأ أولويات الفترة الانتقالية بإيقاف الحرب وبناء السلام، كما أن المرحلة الانتقالية تفتح الطريق للوصول إلى السلام والالتزام بالعدالة والعدالة الانتقالية".





يعتبر أبرز تحديات الحكومة هو النهوض باقتصاد السودان الذي طالته عقوبات أمريكية طوال عقدين، كما يجب علي الحكومة العمل لرفع العقوبات الدولية التي أضرت بالنمو الاقتصادي وعطلت جذب المستثمرين الأجانب، قد رفعت الولايات المتحدة الحظر على السودان في 2017 مع إبقاء السودان في لائحتها السوداء "للدول الداعمة للإرهاب" بسبب دعم السودان لتنظيم القاعدة خلال فترة حكم البشير.





خطة إنقاذ

أعلنت الحكومة السودانية عن خطة إنقاذ مدتها 9 أشهر، تعتمد على شقين في معالجة اختلال الاقتصاد السودان، حيث تقوم الخطة علي شقين الأول: توفير الاحتياجات اليومية من وقود وخبز ودواء، والثاني: معالجة الاقتصاد حيث تصل الديون الخارجية إلى أكثر من 58 مليار دولار.





وتستهدف الخطة إلى خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى أكثر من الـ70%، وخفض معدل البطالة نحو 20٪ وخفض معدلات الفقر التي وصلت إلـي أكثر من 50%، ويهدف إبراهيم البدوي وزير المالية السوداني إلي إقناع البنك الدولي للحصول علي خط ائتمان بمبلغ ملياري دولار لدعم أسعار الخبز والوقود والدواء، ويستمر دعم الخبز والمحروقات حتى يونيو 2020.





ترشيد الإنفاق

طبقت حكومة السودان إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي بعد فترات الانفلات الشديد خلال فترة حكم الرئيس الاخواني عمر البشير والتي استمرت لمدة 30 عاما، تميزت بعمليات فساد مالي ضخمة، والتي تفوق خسائرها المباشرة تريليون دولار.





يعتقد الخبراء، نجاح خطة الحكومة الاقتصادية يحتاج إلي تفكيك المنظومة الاقتصادية الإخوانية التي تستند إلى أكثر من 320 شركة، يديرها قاعدة كبيرة من رجال الأعمال النافذين الذين يسيطرون على اكثر من 60% من حجم السوق السوداني.





دور الإخوان

يلعب تنظيم الإخوان دور خطير في السيطرة علي قطاعات الاقتصاد المختلفة من خلال أزمات تفتعلها الجماعة حيث تقوم الجماعة بشراء الحبوب الغذائية وكما تدفع الجماعة مبالغ طائلة لأصحاب حافلات النقل للتوقف عن العمل، وهو تسبب في أزمة في النقل والمواصلات .





يوضح الخبراء، أن خطة السودان الاقتصادية تعتمد علي تجاوب البنك الدولي والمانحين معها، بالإضافة إلي القدرة علي التخلص من الثورة الاقتصادية التي تقودها عناصر في تنظيم الإخوان.





العقوبات الدولية

تسعى الحكومة السودانية إلي وساطة دولية من كل دول العالم لرفع اسمها من قوائم الدول الداعمة للارهاب، وحل مشكلة الصراعات المسلحة وانهاء الصراع مع الجماعات المسلحة.





والتقى عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، في 16 سبتمبر الجاري، وزير الخارجية فرنسا والذي أكد على استعداد فرنسا لدعم السودان لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما أعرب عن تطلعه في قيام السودان بدورا كبيرا في محيطه الإقليمي.





كما أوضح رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أن السودان حريصة علي تعزيز العلاقات مع فرنسا، كما امتدح دعم فرنسا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.





دور مصر

وآلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمته، أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء في المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة





وشدد الرئيس السيسي على ضرورة رفع اسم السودان من قوائم الدول الداعمة لإرهاب بسبب التحول الذي يقوم به السودان، مؤكدا على عمل الدول الافريقية على تطوير الشراكات الحقيقة لمواجهة العقبات وتوفير الدعم والتمويل المالي لتحقيق التنمية المستدامة، كما تلعب مؤسسات التمويل الدولية دور لدعم التنمية في إفريقيا بأسهل الشروط لان القارة السمراء هي قارة الفرص الاستثمارية.