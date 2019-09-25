الإبراشي: "الجزيرة" مجرد منصة لنشر الإرهاب والفوضى في العالم العربي

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تراهن على تخلي المجتمع الدولي عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فبركة فيديوهات بوجود مظاهرات في مصر، ولكن جماعة الإخوان تلقت صفعة قوية من المجتمع الدولي.



وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية " one"، مساء الأربعاء، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوجد أمامها مظاهرات من كل نوع، لكن قناة الجزيرة لا تتناول أي مظاهرات إلا أي مظاهرات مناهضة للدولة المصرية، معقبًا: "قناة الجزيرة تركز على الـ50 فردَا اللي بتجمعهم الإخوان أمام الجمعية للتظاهر ضد مصر".



وأضاف أن فضائية الجزيرة ليست وسيلة إعلامية، ولكنها منصة للإرهاب والفوضى في العالم العربي، وتركز بشكل واضح جدًا مع مصر، وهذا الأمر واضح للجميع، مشيرًا إلى أن التسريبات التي قام بإذاعتها عن الدكتور حسن نافعة التي كانت يقايض الإخوان على مواقفه في مقابل الحصول على أموال، تهدف لتوعية الشعب المصري بأن بعض الصيحات التي توجد على وسائل الإعلام ليست صادقة، ولكنها مدفوعة الأجر.



ولفت إلى أن نشر مثل هذه التسريبات عمل وطني، لأنها تأتي في اطار توعية الشعب المصري بمخاطر المخططات التي تحاك ضد الدولة المصرية، معقبًا: "القضية ليست قضية حسن نافعة ولكنها قضية مجتمع".



وأشار إلى أن ما يحدث حاليًا من مظاهرات محدود هو الموجهة الثانية لاعتصامي الرابعة والنهضة، وهذه المظاهرات المحدودة التي أطلقت ممن يستخدمون المقاول محمد علي أثبتت فشلها، معقبًا: "والله لو المظاهرات نابعة من مطالب شعبية، سنتحدث عن ذلك".

