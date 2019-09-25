ننشر تفاصيل زيارة منظمة اليونيسيف لدمياط

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إستقبلت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة دمياط، اليوم الاربعاء، اليسا كالبونا ممثلة منظمة اليونيسيف بمشاركة المشرفين علي تفعيل لجان الحماية بمنظمة اليونيسيف والسادة أعضاء لجان، ووحدات الحماية للجان حماية الطفولة الفرعية لتقييم عمل اللجان الفرعية، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وفي اطار بروتوكول التعاون بين محافظة دمياط والمجلس القومي للطفولة والامومة ومنظمة اليونيسيف للارتقاء بحقوق الطفل وبإشراف حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي مقرر وحدة الحماية للجنة العامة،وأعضاء وحدة الحماية للجنة العامة واعضاء اللجان الفرعية.





وتضمنت الجلسة أهم الانجازات والتحديات التي واجهت عمل اللجان خلال الفتره السابقة ومقترحات التغلب عليها،واثنى ممثلى منظمة اليونيسيف على الجهد المبذول داخل اللجان الفرعية ومدى الدعم المقدم من اللجنة العامة للاعضاء فى ظل قيادة واعية متميزة فى ضوء العمل الجماعي.



كما أشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إلى عرض مقترح يتضمن إستقبال أعضاء وحدات الحماية الفرعية من مختلف المحافظات لنقل الخبرة وتبادل المعرفة بين الاعضاء، واعقب ذلك زيارة لمقر وحدة الحماية بقسم اول وثاني ومركز دمياط ومقابله كلا من حازم حواس رئيس مركز ومدينة دمياط.

وقد تم عرض نماذج لحالات خط نجدة الطفل 16000 وحالات الرصد والتدخلات التي تمت وتم تقييم الوضع الحالي للجان الحماية.



يساهم برنامج اليونيسف في مصر في تعزيز قاعدة المعرفة لمزيد من الحماية الاجتماعية الحساسة للطفل، وتحسين ثلاثة عناصر أساسية في سنوات الطفولة المبكرة (الصحة والتغذية والتنمية). يغطي عمل اليونيسف في مجال التعلم والحماية جميع الأطفال من جميع الأعمار، مع التركيز على الأطفال الأكثر احتياجًا والأطفال ذوي الإعاقة والفتيات المراهقات.





يرتكز عمل اليونيسف على البيانات التجريبية والبحوث الدقيقة والتحليل المتعمق.

