رئيس الوزراء يستعرض توفير التمويل اللازم لمشروعات الطرق بالإسكندرية 



الإجتماع إستعرض إزالة كافة المعوقات وتوفير التمويل اللازم لمشروعات الطرق بالإسكندرية وعلى رأسها طريق محور المحمودية، وطريق أم زغيو، وإعادة تأهيل محور التعمير.



جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لكافة المستجدات المتعلقة بالمشروعات الكبرى بالمحافظة، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن من أجل إحداث نقلة نوعية على صعيد الخدمات الأساسية التى تنعكس فى المقام الأول على المواطن السكندرى.



الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد توجه في الأول من سبتمبر الجاري، إلى محافظة الإسكندرية، في زيارة تضمنت متابعة سير العمل في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وتفقد محاور الربط المرورية في محيط الميناءين، بالإضافة إلى الاطمئنان على موقف تقديم الخدمات للمواطنين في عدد من المنشآت الخدمية بالمحافظة، ورافقه كل من المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وعدد من المسئولين.



وتفقد رئيس الوزراء مشروع تطوير طريقي الكافوري برج العرب وسيدي كرير المطار، أعلى محور التعمير، بطول ٢٨.٥ كم، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، وتمت الإشارة إلى أنه جارٍ تطوير الطريق بطول ٢٨.٥؛ ليصبح بعرض ٤٨.٥ متر، ويتضمن ٥ حارات مرورية لكل اتجاه، من بينها حارتان للخدمة، مع فصل حارات السير عن الخدمة، وتصل تكلفة تنفيذه إلى نحو ٦٠٥ ملايين جنيه.



كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول دراسة تطوير شبكة الطرق المحيطة ببحيرة مريوط، على غرار ما تم في بحيرة المنزلة، وتمت الإشارة إلى أنه يجري التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ طريقين شمال وجنوب البحيرة، وإطالة محور التعمير، وتوسعة منازل ومصاعد الكباري، لتيسير حركة النقل وتحقيق الربط بصورة أكبر.



وتابع رئيس الوزراء خلال التفقد مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، موقف تطوير طريق الساحل الشمالي، في ظل تزايد معدلات وقوع الحوادث عليه؛ حيث أكد الوزير أن هناك خطة لصيانة عاجلة للطريق، ومعالجة الشروخ عليه، وتوفير عناصر التطوير اللازمة لتحقيق السلامة لمرتاديه، في المنطقة الممتدة من مدينة العلمين الجديدة حتى مطروح، وتتم حاليا دراسة تطويره وتوسعته، على غرار ما حدث من بداية الطريق الساحلي حتى مدينة العلمين.

التقى اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بكل من الفريق كامل الوزير وزيرالنقل، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وذلك بمقر مجلس الوزراء، لبحث كيفية إزالة كافة العقبات أمام المشروعات الخدمية والإستثمارية الكبرى بالمحافظة، وتوفيرالتمويل اللازم لها.