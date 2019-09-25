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وفاة محمد بن عبدالعزيز رئيس شركة "الجميح" القابضة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:20 م
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وفاة محمد بن عبدالعزيز رئيس شركة الجميح القابضة
الشيخ محمد بن عبدالعزيز الجميح
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الفجر السعودي
 
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توفي الشيخ محمد بن عبدالعزيز الجميح، رئيس شركة الجميح القابضة وعميد أسرة الجميح، إثر تعرضه لأزمة صحية طارئه.


 وستقام الصلاة عليه، بعد عصر الخميس، في جامع الامام تركي وسيوراى جثمانه الثرى في مقبرة العود.


وكان رحمه قد تعرض لازمة صحية منذو عام تقريباً واستقرت حالته ولازم فراش المرض في منزله.


ومساء اليوم تعرض لازمة صحية طارئه نقل على اثرها للمستشفى وسلم روحه فيه، أحر التعازي وصادق المواساة لابن الفقيد ابراهيم وشقيقته الجوهرة ولزوجة الفقيد سارة بنت مشاري بن عياف ال مقرن، ولشقيقه الشيخ حمد بن عبدالعزيز الجميح والى جميع أفراد أسرة الجميح في كافة مناطق المملكة غفر الله له واسكنه فسيح جناته والهم الله أهله ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا اليه راجعون .


ونعت أســرة الجميح فقيدها وعميدها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ/ محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الجميح الذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء ٢٦/١/١٤٤١ هـ المــــوافــــــق ٢٥/٩/٢٠١٩م، وسيصلى على الفقيد اليوم الخميس بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في حي الديرة بمدينة الرياض وسيوارى جثمانه الـثـرى في مقبرة العود.

ويتقبل العزاء (للرجال) في مجمع الجميح الواقع على تقاطع شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز مع طريق الأمير تركي الأول بحي المعذر الشمالي بمدينة الرياض، وللنساء في جامع الإمام تركي تركي بن عبدالله، وكذلك على الأرقام التالية:

هاتف: ٠١١٤٨٨٢٩١١

فاكس: ٠١١٤٨٣٤٤٠٣


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