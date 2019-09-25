"الباز" يكشف مفاجأة عن المشاركين في مظاهرات الجمعة الماضية (فيديو)



وأشار "الباز"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأربعاء، إلى أن الحرب التي تتعرض لها مصر الآن تشن عليها من الخارج، كاشفا أن 905 من الذين تم القبض عليهم يوم الجمعة في عمر الـ 17 عامًا، مضيفا أنه عند سؤال هؤلاء الشباب عن سبب نزولهم لم يكن لديهم إجابات.



وأضاف "الباز": "وبعضهم عند سؤالهم كانوا مستغربين، وقالوا للضباط هما قالوا لينا أنكم معانا"، منوهًا بأن قيادات الإخوان يقوموا بنشر إدعاءات كاذبة حتى يدفعوا الناس للنزول منها أن الأجهزة غاضبة، وسيعاونوكم، متابعا: "في ناس مغيبة لدرجة أنهم بيصدقوا ادعاءات الجماعة الإرهابية".



ووجه رسالة إلى المواطنين: "متصدقوش كل اللي بيقال، وابحث عنه بعقلك"، منوها بأن عمرو دراج القيادي الإخواني اجتمع مع جمال حشمت، ومحمد علي للترتيب عما سيحدث، مضيفا أنه قد يكون هناك شكاوى من بعض الأوضاع في مصر، ولكن ليس معنى أن هناك أشخاص غاضبة أن يأتي أطراف من الخارج يستغلوا الغضب لهدم البلد.



ونوه بأن ما حدث خلال الفترة من 30 يونيو حتى 2014 سيكون بمثابة جنة بالنسبة لما هو قادم، مشددا على أن اختلافنا وارد، ولكن مصلحة الوطن الأهم، ولو عمت الفوضى سيكون الوضع صعب، وسينتظر الناس جحيما.



قال الإعلامي محمد الباز، إنه يجب أن يحذر كل المصريين من كل الوجوه التي تظهر على القنوات الإخوانية، معقبا: "لا تصدقوهم واحذروهم"، حيث أن هدفهم ليس في صالح مصر على الإطلاق.