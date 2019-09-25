لأول مرة.. بشرى تتحدث عن عدم دعوة محمد رمضان في الدورات الماضية لمهرجان الجونة

كشفت الفنانة بشرى، من خلال برنامج ArabWood، المُذاع عبر فضائية روتانا سينما، حقيقة عدم دعوة الفنان محمد رمضان في الدورات الماضية لمهرجان الجونة السينمائي والذي يُقام في الفترة ما بين 19 إلى 27 سبتمبر.





وقالت بشرى: "مهرجان الجونة يدعو الفنان محمد رمضان منذ قيام الدورة الأولى، ولكن كان لم يحضر بسبب إنشغاله في التصوير أو انشغاله في العموم، ولكن نحن كل عام نقوم بدعوته".





يُشار إلى أن الجمهور كان يعتقد وجود خلاف بين الفنانة بشرى والفنان محمد رمضان، وجاء هذا الإعتقاد عندما طرح الفنان محمد رمضان الفيديو كليب الذي يحمل أسم "الملك"، ثم قامت بشرى بالرد عليه بفيديو كليب يحمل أسم "كوبرا"، ولكن أوضحت الفنانة بشرى خلال مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، أنه لا يوجد خلاف من الأصل وأنه كان مجرد مبارزة فنية بينها وبين محمد رمضان، مؤكدة أنه من الممكن أن يجمعهم فيديو كليب قريبًا.





جدير بالذكر أن آخر أعمال بشرى هو مسلسل "عوالم خفية" والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2018، وكانت أحداثه تدور حول الصحفي هلال كامل الذي يعثُر على مذكرات ممثلة قُتلت منذ سنوات، وقد تم تسجيل الحادث على أنه حادث انتحار، وبعد أن أتطلع على مذكراتها، تأكد من أنها قُتلت بيد الفساد، خوفًا من إفشاء أسرارهم من خلال مُذكراتها التي قررت كتابتها في أيامها الأخيرة، بعدما ابتعدت عنها الأضواء والشهرة، ومن خلال متابعته لتفاصيل السطور والحروف والرموز المكتوبة، قرر هلال الاستعانة بفريق عمل، خاصة بعد أن تنوعت الجرائم، وكثرت الأسماء.





يُذكر أن مسلسل "عوالم خفية" من بطولة: عادل إمام، رانيا فريد شوقي، فتحي عبد الوهاب، بشرى، خالد أنور، هند عبد الحليم، صلاح عبد الله، هبة مجدي، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، ومن إخراج رامي إمام.



