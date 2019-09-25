تشغيل عمليات الطوارئ الجديدة بالمستشفى الجامعي ببني سويف

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أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، على ضرورة توفير غرف عمليات أكثر لاستيعاب العدد الكبير من العمليات الجراحية التي ترد إلى قسم الطوارئ، حيث تستقبل المستشفى يوم الأحد والثلاثاء والخميس جميع حالات الطوارئ وجميع أيام الأسبوع جراحات متخصصة "جراحة قلب وصدر وجراحة مخ وأعشاب".



من جانبه، قام الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور شريف عبد المنعم، مدير عام المستشفى، بتفقد المرحلة الأخيرة من اكتمال عمليات الطوارئ الجديدة.



ومن المقرر أن يبدأ العمل بها في القريب العاجل حيث تم الانتهاء من تركيب الكشافات الخاصة بالعمليات، حيث تحتوي الوحدة على 5 غرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى من الأجهزة الطبية.



وأكد عميد كلية الطب أن المستشفى قد انتهت من تجهيز الوحدة في وقت قياسي، نظرًا لزيادة عدد الحالات المترددة على الطوارئ يوميا، وتحتاج لغرف عمليات أكثر لسرعة إجراء الجراحات المتعددة بجميع الأقسام، مما يتيح لوحدة العمليات الكبرى بالمستشفى سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار بالمستشفى.



وقال الدكتور شريف عبد المنعم، إن رئيس الجامعة، كان يتابع تجهيز الوحدة خطوة بخطوة، وكان لا يألوا جهدا من توفير جميع الإمكانيات التي تطلبها الوحدة لسرعة الانتهاء من تجهيزها.



وفي سياق منفصل، أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، عن نجاح أول عملية لاستئصال ٢٢ ورما ليفيا من رحم سيدة بمستشفى ناصر العام.



وقال وكيل وزارة الصحة إن فريقا طبيا من أطباء مستشفى ناصر العام ضم كلا من الأطباء: إيهاب عبود، إخصائي النسا والتوليد، والدكتور محمد شاكر، إخصائي الأورام، والدكتورة إيمان مجدي، طبيب التخدير، نجح لأول مرة بإجراء عمليه استئصال ٢٢ ورما ليفيا من رحم سيدة تبلغ من العمر ٣٣ عاما، مع الحفاظ على الرحم.



وأشار وكيل وزارة الصحة خلال تصريحات صحفية، الأربعاء، إلى أن حالة السيدة جيدة ويتم تقديم الرعاية الصحية لها ومتابعة حالتها أولا بأول.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وعددًا من الوزراء ومحافظ بنى سويف، تفقدوا، أمس الثلاثاء، مستشفى بني سويف العام، الذي تحول لمستشفى تخصصي في عام 2018، ليصبح تابعًا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، على ضرورة تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية الكاملة لأهالى المحافظة، مشيرا إلى أن الدولة تضع على أجندة أولوياته فى هذه المرحلة تحسين الخدمات الطبية للمواطنين.



وتجول رئيس الوزراء فى عدد من أجنحة المستشفى والمباني الملحقة بها، واستمع الى شرح من مدير المستشفى الذى أوضح ان المستشفى تم افتتاحها وتشغيل المرحلتين الأولى والثانية من التطوير في عامي 2016 ثم 2017، وتشمل نحو 300 سرير بالأقسام الداخلية، و36 سرير رعاية مركزة، و12 سرير رعاية قلب، و9 أسرة قسطرة قلب، و36 غرفة عمليات، وحضانة، وقسم تعقيم مركزي، ومبنى للعيادات الخارجية، ومكاتب إدارية.



ولفت مدير المستشفى إلى أن المستشفى تشارك في تلقي حالات الطوارئ بالمدينة إلى جانب المستشفى الجامعي، حيث ان بها 10 أسرة طوارئ، الى جانب 5 اسرة افاقة، كما يتضمن مبنى العيادات الخارجية العديد من التخصصات، ويبلغ عدد حضانات الأطفال 56 حضانة، وعدد ماكينات غسيل الكلى 3 ماكينات.

