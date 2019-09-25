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خبير عسكري: جهات متعددة تحاول النيل من استقرار وأمن مصر (فيديو)

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:20 م
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خبير عسكري: جهات متعددة تحاول النيل من استقرار وأمن مصر (فيديو)
الدكتور محمد ندا
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور محمد ندا، أستاذ الأزمات بأكاديمية ناصر العسكرية، إن هناك خطة هدم ممنهجة ضد مصر الفترة الحالية، ويتم تنفيذها من خلال إعلام مضلل، وجهات متعددة تحاول النيل من أمن واستقرار مصر.

وتابع أستاذ الأزمات بأكاديمية ناصر العسكرية، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن هناك ضرورة لإعداد خطة مضادة ضد هذه المحاولات الهدامة، وسرعة إعداد اتفاقيات أمنية في الدولة التي تخرج منها مثل هذه المحاولات الهادمة ضد الدولة المصرية، وقيام رموز الدولة بواجبهم الوطني ضد المحاولات الهدالة التي تستهدف الدولة من خلال العمل على نشر الوعي بين الشعب بهذه المخططات.

ولفت إلى أن هناك ضرورة للتركيز على إعداد مادة داخل المناهج تحمل أسم "المواطن المصري"، واعدد محاضرات يومية في حب مصر في كافة الجامعات والمدارس، خاصة أن مواقع التواصل الاجتماعي الفاسدة والفاشل تلعب في عقول الطلاب.

هذا وقامت فضائية "الجزيرة" ينشر فيديوهات مفبركة على أنها مظاهرات في ميدان التحرير يوم الجمعية الماضي، وبعدما كشف نشطاء موقع التواصل الاجتماعي زيف هذه الفيديوهات، حيث قامت القناة بنشر فيديو لاحتفال المصريين بتأهلهم لمونديال روسيا على أنه مظاهرة في ميدان التحرير، وقامت أيضًا بنشر فيديو لجماهير النادي الأهلي، بعد احتفالهم بانتصارهم على الزمالك على أنها مظاهرات ضد الرئيس.

قدمت قناة الجزيرة اعتذرًا مؤكدة انها قامت بنشر هذه الفيديوهات بعد تداولها على موقع التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر يأتي في محاولة يائسة لاستعادة مصداقيتها التي نسفت، خاصة بعد تداول الأحداث الأخيرة في مصر.
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