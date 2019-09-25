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افتتاح مستشفى صدر طنطا أول أكتوبر المقبل

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:20 م
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افتتاح مستشفى صدر طنطا أول أكتوبر المقبل
الدكتور مجدى سبع
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أيمن يحيي
 
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قال الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، أنه جاري إنشاء 4 مستشفيات جامعية جديدة، هي الجراحات والصدر وجراحة أمراض الكلى والمسالك البولية والأطفال، كما سيتم إضافة برجين جديدين للمستشفى الفرنساوي، مضيفًا أن تكلفة المستشفيات الجديدة وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية تصل إلى 3 مليارات جنيه.

وأكد "سبع" خلال جولته لتفقد أعمال الإنشاءات بمستشفى جراحة الكلى: إن هذه المشروعات تأتي في إطار سياسة الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في المحافظات ودعم دور المستشفيات الجامعية في تنفيذ هذه السياسة وتقديم خدمات جديدة لعلاج الأمراض المزمنة وتنفيذ مبادرات الرئيس السيسي في مجال الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مستشفى جراحة الكلى الجديدة هي أكبر مركز متخصص في مصر في جراحات الكلى ويجرى إنشاءها على مساحة 900 متر، وستضم طابقين لقسم أمراض الكلى والفشل الكلوي إلى جانب تجهيزها بأحدث أجهزة الغسيل الكلوي ووحدات الغسيل الكلوي للأطفال، بالإضافة إلى طابقين للعمليات الجراحية بهما 8 غرف بنظام الكبسولات سيتم تجهيزها على أعلى مستوى عالمي لإجراء الجراحات التقليدية ومناظير الكلى والمسالك البولية.

وأضاف أنه سيتم خلال أكتوبر المقبل، افتتاح مستشفى الصدر وهو أول مستشفى للصدر على مستوى الجامعات المصرية وهو مكون من 6 طوابق بطاقة سريرية 15 سرير ومجهز بنظام إلكتروني لتسجيل بيانات المرضى مع ربط كل وحدات المستشفى من خلال تلك الشبكة لتقديم خدمة علاجية فائقة الجودة ولتوفير المعلومات الاحصائية لتحدبد طبيعة ونوعية الأمراض الصدرية بمحافظات الدلتا لتوجيه البحث العلمى لخدمة المجتمع.

وقال: إن المستشفى مجهز بأحدث الأجهزة بوحدة المناظير ويوجد بها المنظار الشعبي المصحوب بالموجات فوق الصوتية وهو الوحيد بالدلتا لتصوير وأخذ عينة من الأورام والغدد الليمفاوية التى لا تمتد إلى القصبة الهوائية كما يوجد بالوحدة المنظار الصدري الطبي والذي يستخدم في تشخيص وعلاج الكثير من أمراض والتهابات وأورام الغشاء البلوري.

وأعلن رئيس جامعة طنطا، عن تنظيم دورات مايكروسوفت مجانية لطلاب الجامعة، اعتبارًا من الأحد الموافق 29 سبتمبر الجاري وحتى الخميس 31 أكتوبر المقبل، وذلك في ضوء حرص الجامعة على تنمية مهارات طلابها.


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