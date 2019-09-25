مؤسسة التقاعد السعودية تعلق على تأخر إيداع معاشات عملاء أحد المصارف

علقت مؤسسة التقاعد بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء 25/9/2019، على تأخر إيداع معاشات عملاء أحد المصارف.





أصدرت مؤسسة التقاعد بيانًا صحفيًا، أكّدت فيه التزامها الكامل بإيداع المعاشات التقاعدية لجميع عملائها من المتقاعدين والمستفيدين، في اليوم الـ25 من كل شهر ميلادي.





وأشارت مؤسسة التقاعد، إلى أنه تم إرسال جميع أوامر الدفع الخاصة بشهر سبتمبر في الموعد المحدد حسب الإجراء المتبع شهريًا، وكذلك إيداع المعاشات التقاعدية لجميع عملائها.





وأفادت مؤسسة التقاعد، بأن أحد المصارف لم يتمكن من إيداع المعاشات التقاعدية في حسابات المستفيدين لأسباب تقنية تعود للمصرف، مؤكدةً أنها تابعت الموضوع مع المصرف منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم، وتلقّت التأكيد من إدارته بأن المشكلة التقنية حُلّت وأودعت جميع المعاشات.





ما هي مؤسسة التقاعد السعودية؟

المؤسسة العامة للتقاعد السعودية، هي مؤسسة حكومية مستقلة تتبع إداريًا وزارة المالية السعودية، تعني المؤسسة بتوفير المعاشات التقاعدية للموظفين الذي عملوا في القطاعين المدني والعسكري الحكومي، كما تعني أيضًا المؤسسة بإدارة جميع شئون التقاعد في المملكة العربية السعودية، وتقوم المؤسسة بتطبيق جميع أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية منذ أول نظام صدر عام 1364 هـ، حتى الآن.



