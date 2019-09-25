شاهد.. تفاصيل رد الخارجية المصرية على تصريحات أردوغان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد رد الخارجية المصرية على تصريحات الرئيس التركي أردوغان عن وفاة المعزول محمد مرسي، خلال كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 74.



بحسب تقرير قناة مداد نيوز، أصدرت وزارة الخارجية بيان انتقدت فيه تصريحات أردوغان التي تدعي الدفاع عن قيم العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر، وكان رد الخارجية بحقائق حدثت وتحدث في تركيا.



فقد جاء في رد الخارجية المصرية، أنه يوجد ما يزيد عن 75 ألف معتقل سياسي في تركيا بين مدنيين وعسكريين، ووقوع عشرات حالات الوفاة بين المسجونيين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب.



وأوضح البيان، أنه قد تم فصل أكثر من 130 ألف موظف فصل تعسفي من وظائفهم الحكومية، ومصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة، ومؤسسة تعليمية، مع فصل آلاف الأكاديميين.



كما أن الإدارة التركية قامت بحبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجنا للصحفيين والإعلاميين، وذلك وفقا لتقارير العديد من التقارير الدولية، فضلا عن فرار عشرات الآلاف من الأتراك إلى الخارج بسبب القمع في البلاد.



ونوه متحدث وزارة الخارجية المصرية، أنه إذا كان الرئيس التركي يبغى حقيقيا تحقيق العدالة، فيتعين على االمجتمع الدولي محاسبته على جميع جرائمه، خاصة دعم الإرهاب وإمداده بالسلاح، وإيواء الإرهابيين، وتوفير الملاذ الأمن لهم بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، فضلا عن جرائمه ضد شعبه وضد الأكراد.

