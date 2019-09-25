عكاشة: الجانب الأمريكي أشاد بثبات مصر وسط هذه العاصفة التي تجتاح المنطقة (فيديو)
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:08 م
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أمنية فوزي
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قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المشهد في نيويورك به زخم كبير، لافتًا إلى أن العالم كله متواجد في نيويورك حاليًا لمناقشة قضاياه.
وأضاف "عكاشة"، خلال لقاء خاص من نيويورك، مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية نظم ورش عمل ومؤتمرًا مع معهد الشرق الأوسط على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتًا إلى أن معهد الشرق الأوسط أحد أهم وأعرق المراكز البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن مصر متواجدة في شرق أوسط متغير، موضحًا أن الشرق الأوسط يواجه تحديات هائلة، ويمر بمتغيرات كثيرة جدًا، وهذا الأمر قيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة من رؤوساء كثيرين.
ولفت "عكاشة"، إلى أن الرئيس المصري كانت كلمته أحد أهم الكلمات التي لفتت الانتباه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تحدث حول عدد من الملفات التي تواجهها المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر في القلب من هذه المنطقة، متابعًا: "الجانب الأمريكي البحثي أشاد بثبات مصر وسط هذه العاصفة التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط"، معلقًا: "وده أسعدني على المستوى المصري قبل البحثي".
وذكر رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الجميع يدرك أن منطقة الشرق الأوسط وسط تحديات وتدخل على تطور لهذه التحديات.
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