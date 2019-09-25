برلماني داعيًا لمظاهرات لتأييد الرئيس أمام المنصة: سنرسل رسالة للعالم بأن المصريين يحبون بلدهم (فيديو)
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:07 م
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كساب أحمد
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قال النائب محمد اسماعيل، إن مصر في حالة رباط إلى يوم الدين، وليس من المعقول أن يقوم شخص مهما كان أن يفرق الشعب المصري، معقبًا: "الشعب المصري يعي المخططات التي تهدف لهدم الدولة المصرية، وحجم الأموال القذرة التي تنفق ضد لهدم الدولة المصرية".
وأشاف "اسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن دعوته لتنظيم مظاهرات الجمعة المقبلة أمام المنصة، ستكون عبارة احتفالية كبيرة، وتهدف لتعريف الجميع بأن المصريين على قلب رجل واحد، خلف رئيسهم العظيم، ومصر ستظل في لحمة إلى يوم الدين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولفت إلى أن الشعب المصري سيجمع ثمار صبره على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي ذلك سابقًا، مشيرًا إلى أن المظاهرات التي دعا إليها تدعم الدولة وترسل رسالة للجميع بأن المصريين يقفون مع البناء ضد أي مخرب، معقبًا: "إن شاء الله ربنا يحفظ البلد، والمصريين بلا أي استثناء سيشاركون في هذه الاحتفالية على قلب رجل واحد، وربنا يحفظ مصر من كيد الكائدين".
وأوضح أن مصر ستكون قاطرة التنمية لكافة الدولة العربية، خاصة أن مصر دولة عظمية وتجلى فيه الله عز وجل، وكلم فيها سيدنا موسى، متابعًا: "البلد اللي زارها سيدنا إبراهيم محفوظة، وإن شاء الله لن يفلح بها كيد الكائدين، مظاهرات المنصة سترسل رسالة للدينا بأننا المصريين يحبون بلدهم ورئيسهم".
وأشاف "اسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن دعوته لتنظيم مظاهرات الجمعة المقبلة أمام المنصة، ستكون عبارة احتفالية كبيرة، وتهدف لتعريف الجميع بأن المصريين على قلب رجل واحد، خلف رئيسهم العظيم، ومصر ستظل في لحمة إلى يوم الدين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولفت إلى أن الشعب المصري سيجمع ثمار صبره على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي ذلك سابقًا، مشيرًا إلى أن المظاهرات التي دعا إليها تدعم الدولة وترسل رسالة للجميع بأن المصريين يقفون مع البناء ضد أي مخرب، معقبًا: "إن شاء الله ربنا يحفظ البلد، والمصريين بلا أي استثناء سيشاركون في هذه الاحتفالية على قلب رجل واحد، وربنا يحفظ مصر من كيد الكائدين".
وأوضح أن مصر ستكون قاطرة التنمية لكافة الدولة العربية، خاصة أن مصر دولة عظمية وتجلى فيه الله عز وجل، وكلم فيها سيدنا موسى، متابعًا: "البلد اللي زارها سيدنا إبراهيم محفوظة، وإن شاء الله لن يفلح بها كيد الكائدين، مظاهرات المنصة سترسل رسالة للدينا بأننا المصريين يحبون بلدهم ورئيسهم".
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