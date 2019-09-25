بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس 26 سبتمبر 2019

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل، غدا الخميس، علي السواحل الغربية مائل للحرارة علي السواحل الشرقية وعلي الوجه البحري والقاهرة حار، بينما على شمال الصعيد شديد الحراره جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.



وذكرت "الهيئة" في بيان نشر على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأربعاء أن الرؤية ستقل بسبب الشبورة المائية على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس وغرب البحر المتوسط مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 34

شبين الكوم 21 34

طنطا 20 33

دمنهور 19 32

الإسكندرية 18 29

بلطيم 18 29

مطروح 20 28

السلوم 20 29

سيوة 18 33

بورسعيد 23 30

دمياط 22 29

الزقازيق 20 34

الإسماعيلية 20 34

السويس 21 34

العريش 20 30

رفح 20 30

رأس سدر 20 34

نخل 15 33

نويبع 26 33

طابا 24 31

كاترين 15 32

الطور 25 32

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 23 35

مرسى علم 23 35

الفيوم 21 35

بنى سويف 23 35

المنيا 19 36

أسيوط 21 36

سوهاج 22 37

قنا 23 38

الأقصر 24 38

أسوان 25 39

أبو سمبل 25 39

الوادي الجديد 23 40

شلاتين 27 36

أبو رماد 28 36

حلايب 29 33

رأس حدربة 29 33

