بي ان سبورت تكشف آخر تطورات إصابة ميسي

كشفت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، عن فرص الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، للحاق بمباراتي خيتافي في الدوري الإسباني وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.





وكان ميسي قد تعرض لإصابة جديدة بالأمس أمام فياريال على مستوي القدم اليسري، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف.





وقال أشرف بن عياد مراسل "beIN SPORTS" في إسبانية، أن كل المؤشرات تقول بأن ميسي لن يلعب أمام خيتافي، كما أن الشكوك تحوم حول مشاركته أمام إنتر ميلان الإيطالي الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي سياق متصل، تعرض مسؤلو برشلونة لصدمة جديدة خلال الساعات الأخيرة وذلك بعد صدمة الامس بإصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي ضد فريق فياريال في الليجا.





وأشارت تقارير إسبانية ‏حسب صحيفة السبورت، إن انسو فاتي ضمن قائمة المنتخب الأسباني الاولية لـ كأس العالم، وكان قد شارك اللاعب الشاب في منتصف الشوط الثاني بالأمس ضد فياريال.





واختار دافيد جاردو مدرب اسبانيا انسو فاتي ضمن القائمة الأولية (50 لاعب)، ولكن سيتم تقليص العدد الحالي في يوم 16 اكتوبر وقبل بداية البطولة بأيام قليلة.





وأكدت الصحيفة أن بشكل شبه رسمي انسو ضمن القائمة النهاية، وسيغيب عن 5 مباريات من ضمنها الكلاسيكو الذي سيقام يوم 26 أكتوبر المقبل على ملعب الكامب نو.