أحمد حسن راؤول يستغيث بوزير الثقافة:" الفن المصري يتعرض للقتل المعنوي"

استنجد الشاعر الشاب أحمد حسن راؤول، بوزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، للتدخل في العقبات التي تواجه الشعراء الشباب الذين يبدأون طريقهم الفني في هذا المجال.





حيث ناشد أحمد حسن راؤول، وزير الثقافة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: نداء إلى وزيرة الثقافة الفنانة الكبيرة الدكتورة إيناس عبدالديم.. ما يحدث داخل المصنفات الفنية هو قتل معنوي للفن المصري.. اللي حضرتك جزأ منه وعلى رأسه".





وتقدم "راؤول"، بجزء من العناصر التي تعمل على عرقلة الشعراء الشباب في مصر وخصوصًا شعراء الأقاليم موضحًا: " "وإلى حضرتك قليل مما نعانيه كشعراء تحت مسؤولية فنانة كبيرة بحجم حضرتك".





واختصر الشاعر الشاب، الصعوبات التي تواجه الشعراء الشباب في 6 عناصر هي :





١- تعطيل الورق والمصالح الخاصة بتسجيل وعرض كلمات الأغاني على المصنفات لـ ٥ أيام فيما فوق لأسباب ما هي إلا إهمال وتقاعص من المراقبين.

٢- الاستاذ المحترم سيف العجيزي، يأتي أيام ويغيب أيام.. والورق لا يعتمد إلا بإمضاء سيادته "يعني لو غايب يكون المشوار على الفاضي".

٣- شعراء الأقاليم الذين يأخدون أجور ضئيلة جدًا وفي أغلب الأحيان لا يأخذون مقابل مادي من الأغاني الذين يقدموها.. وعلى الرغم من ذلك يأتوا من محافظات بعيدة لتقديم أوراقهم.. ويأتو بعد 7 أيام ليتفاجئوا بأن أوراقهم لم يحدث لها جديد وذلك بسبب غياب استاذ سيف، أو تأخره موضحًا: " لو هييجي فهو بييجي بعد الساعة ١٢ وبتكون الخزنة قفلت.. فلازم الشاعرة او الشاعر الغلبان يرجع السويس أو إسكندرية أو أي محافظة وييجي تاني عشان يستلم ويلحق الخزنة .. هل ده عدل في عهد حضرتك.. استاذ سيف شخص محترم جدا .. لكنه ليس عملي".

٤- موظف الخزنة بييجي الساعة ١٠ ويمشي ١٢ ازاي!. واستاذ سيف بييجي ١٢.. يعني بعد قفل الخزنة وبالتالي لابد من التعطيل يوم أو أسبوع للانتهاء من الأوراق المطلوبة".

٥- هناك تعنت ملحوظ من المراقبين على الألفاظ ما هو إلا لتعطيل العمل فقط.

٦- هناك بعض الأعمال "الأغاني"، الذي من الضروري الانتهاء منها في نفس اليوم، ويتم تعطيلها من قبل المراقبين على الألفاظ وهي أغاني المناسبات.





واختتم "راؤول"، حديثه قائلًا: "سيادة الوزيرة .. لو القانون معمول عشان الإسفاف .. فالإسفاف مابيعديش على المصنفات .. ولو معمول عشان الأغاني السياسية .. فبردو دول مابيعدوش عالمصنفات.. اللي بيحصل بيقتل الفن المصري الحقيقي .. وبيظهر حوالينا كل يوم إسفاف عالنت .. وانا لا أريد أن يقال في عهد حضرتك ماتت الأغنية المصرية بسبب الروتين .. احنا معندناش مشكلة على الرقابة لأننا ناس بنحترم فننا وسمعتنا وسمعة مصر اللي احنا صوتها .. بس الورق يخلص في يوم واحد .. الفن مابيستناش وحضرتك استاذتنا وعارفة".





ووجه حديثه لوزير الثقافة قائلًا: "انا عرضت لحضرتك المشكلة كاملة .. ولأن حضرتك مننا .. فأكيد مش هتقبلي باللي بيحصل لشعراء مصر .. ولفن الأغنية المصرية اللي بيحتضر بالروتين .. أ رجوا أن حضرتك تلحقيه قبل ما يموت.. وخالص الشكر لحضرتك".



