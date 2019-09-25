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أزمة كبيرة بين نجمي مانشستر سيتي بسبب العنصرية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:48 م
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أزمة كبيرة بين نجمي مانشستر سيتي بسبب العنصرية
مانشستر سيتي
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مصطفى صابر
 
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دافع بيب جوارديولا عن برناردو سيلفا بعد انتقادات لاعب خط الوسط البرتغالي لنشره صورة لبنيامين ميندي إلى جانب الشخصية الموجودة على منتج «Conguitos» علامة تجارية حلوة متوفرة في إسبانيا والبرتغال.

أدانت منظمة «Kick It Out» ، وهي منظمة لمحاربة العنصرية في كرة القدم ، سيلفا بسبب تغريده وحذفها اللاعب منذ ذلك الحين.

وقال جوارديولا في هذا الصدد "إذا حدث شيء ما ، فسيكون ذلك خطأ، ولكن برناردو هو شخص استثنائي"

 إنه يتحدث أربع أو خمس لغات ، وهذه هي أفضل طريقة لفهم مدى انفتاحه "أحد أفضل أصدقائه هو مندي، وإنه مثل أخ له الصورة ليست عن لون الجلد".

وأكد بيب: "لقد التقط صورة لبنيامين عندما كان أصغر سنا وربطها بهذا الكارتون الذي كان يشبه إلى حد كبير الصورة".

وأكمل: "إذا أراد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم القيام بذلك التحقيق في الأمر وسؤال برناردو ، أعتقد أنه سيكون مستعدًا للحديث والمدافعة عن نفسه".

وكان جوارديولا يتحدث بعد فوز مانشستر سيتي 3-0 على بريستون نورث إند في كأس كاراباو مساء أمس الثلاثاء.
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