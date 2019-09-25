بعد غياب طويل.. ثنائي الأهلي ينتظم في التدريبات الجماعية

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شارك الثنائي سعد الدين سمير ومحمد محمود لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.



وتعافى الثنائي من الإصابة التي لحقت بهما حيث تعافى محمود من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة تعرض لها في شهر يناير الماضي بمباراة سموحة، كما تعافى سعد من الإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي خلال مباراة الأهلي أمام صن دوانز الجنوب إفريقي والتي جرت في شهر إبريل الماضي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وانتظم الثنائي في التدريبات الجماعية ليعلنان جاهزيتهما للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، بعد تعافيهما تمامًا من الإصابة.

تقسيمة قوية في مران الأهلي



أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.



وقام فايلر بإجراء التقسيمة بطول الملعب، وفي تواجد حارسين، حيث طالبهم المدرب السويسري بالسرعة في نقل الكرة.

وقام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق بايقاف التقسيمة أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وتصويب الأخطاء، وطالبهم بالسرعة في نقل الكرة.



أزارو يعلن جاهزيته لمواجهة كانو سبورت



انتظم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.



وكان أزارو قد غاب عن تدريبات الأهلي منذ تواجد بعثة الفريق الأحمر في غينيا الاستوائية لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب إصابته في الرباط الداخلي للركبة خلال المباراة الودية لمنتخب المغرب أمام النيجر.



وأعلن أزارو جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة مع الفريق الأحمر، بعدما انتظم بشكل طبيعي في المران، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به.



واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر لمدة 48 ساعة عقب الفوز على سموحة بهدف نظيف في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة المقرر لها السبت المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علما بأن نتيجة مباراة الذهاب حسمها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين لصلاح محسن ووليد سليمان.

