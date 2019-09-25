شاهد.. رياضيون عن مظاهرة حب السيسي أمام المنصة: "عايزين نقدم احتفالية تليق بمصر"



ووجه محمد عبدالعال، بطل مصر وأفريقيا والعالم في الجودو، رسالة إلى الشعب المصري، قائلا: "إنت بتمثل مصر في مكانك، وأنا في مكاني، وبدل ما نروج شائعات خلينا نعمل إنجازات ترفع اسم مصر، شوف الإنجازات، ومتسمعش الشائعات، ومتخفش على مصر".



وقال الكابتن محمود بسيوني: "أنا في انتظاركم الجمعة القادمة عند المنصة عشان نحتفل ونقول للعالم إننا مع جيش مصر ورئيسها.. وتحيا مصر".



هذا وقد أطلق المصريين دعوة للنزول يوم الجمعة للمنصة بمدينة نصر ليعبروا عن تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، والجيش االمصري، والشرطة المصرية، وذلك ردا على ادعاءات الإخوان بأن هناك مظاهرات ضد نظام المصري.

عرضت قناة "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لعدد من الرياضيين يدعون الشعب المصري للنزول يوم الجمعة القادمة إلى المنصة بمدينة نصر ليعبروا عن تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال اللاعب معتز إينو، "أتمنى كل الناس تنزل يوم الجمعة المنصة عشان نوري العالم أننا مع رئيسنا العظيم، وجيشنا المحترم".ودعى الكابتن عبد الظاهر السقا، المصريين النزول يوم الجمعة القامة عند النصب التذكاري بميدان هشام بركات الساعة الرابعة عصرًا، معقبا: "عايزين نقدم احتفالية تليق بمصر، والعالم يرى أننا بنحب رئيسنا، وواثقين فيه".وأضاف الكابتن طارق يحيى: "يلا بينا نتجمع كلنا يوم الجمعة عند المنصة بمدينة نصر عشن نقول للعالم كله أننا مع مصر وشرطتها وجيشها".