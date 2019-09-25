غادة عادل تواجه عاصفة من الجدل بسبب فستانها المثير بمهرجان الجونة (صور)

واجهت الفنانة غادة عادل، عاصفة من الجدل وانتقادات لاذعة بسبب فستانها المثير، الذي ظهرت به في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2019، كما تصدرت تريند محرك البحث "جوجل" بسبب الفستان التي ارتدته .

وظهرت غادة عادل بفستان أزرق ساتان يُظهر منطقة الصدر بالكامل، مع حذاء كعب باللون البنفسجي، و تعرضت تلك الإطلالة لانتقادات كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وفيسبوك".





وأطلت غادة عادل على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي 2019 برفقة السيناريست تامر حبيب، ووصف الكثير من محبين ومتابعين إطلالة غادة عادل بالجريئة.





وانتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فستان غادة عادل المثير، مشيرين إلى أنها لم تكن موفقة في هذا الاختيار، خاصة أنه معروف عنها اختيار ملابسها بعناية للظهور بأفضل شكل.





انفصال غادة عادل عن زوجها المخرج مجدي الهواري

انفصلت غادة عادل عن زوجها المخرج مجدي الهواري، حيث أشارت إلى أن قرار الانفصال جاء بسبب عدم استمرار المشاكل وتفاقمها.





وقالت غادة عادل: "قررنا الانفصال أنا ومجدي لما حسينا إن استمرار زواجنا هيسبب مشاكل أكبر وهيخلق جو غير مناسب لتربية أولادنا الخمسة ووجدنا أننا سنكون مرتاحين وإحنا أبعد شوية".





وأكدت غادة عادل أن علاقتهما بعد الانفصال أصبحت أفضل، موضحة: "بقينا أصحاب أكثر من الأول وبنضحك وبنهزر أكتر من آخر سنين في جوازنا، وعلاقتي بمجدي قوية للغاية والانفصال لن يهزها، عشنا سويًا أكثر من 20 سنة، وعلاقتنا مستمرة بشكل مميز".





ويعتبر مهرجان الجونة السينمائي 2019، أحد أبرز المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام لجمهوره الشغوف والمحب للسينما، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام ووصل المخرجين من المنطقة بأقرانهم الدوليين وتعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.





ويشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، ما يجعل عدد الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا.



