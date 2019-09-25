هشام إبراهيم: مصر قدمت نموذجًا يجب أن تحتذى به دول العالم (فيديو)

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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن المجتمع الدولي ينقسم ما بين دول فقيرة للغاية ودول غنية للغاية، ومن المهم وجود نوع من الاتفاق المشترك على وجود نمو اقتصادي يعم العالم ككل، لأن مخاطر عدم وجود هذا الأمر كبير للغاية.



وأضاف أستاذ التمويل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن معظم المشاكل التي يعاني منها العالم مثل الهجرة الغير شرعية، سببها الرئيسي عدم وجود تكافؤ في الفرص، أو توفر التنمية بكافة دول العالم.



وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أكثر من مرة بأن حل أزمات العالم، لن يتحقق سوى بتحقيق نمو متوازن في كافة دول العالم، مشيرًا إلى أن الصين نموذج ومثل يجب أن يحتذى به من كافة دول العالم، وهذا واضح من اطلاق بكين مشروع الحزام والطرق، وضخ 60 مليار دولار داخل القارة السمراء دون أي إلزم من أحد.



ولفت إلى أن مصر قدمت نموذجًا يجب أن يحتذى به مختلف دول العالم، خاصة أن مصر تسعى لتطبيق ما تنجح به داخليًا في الخارج، وهذه رسالة هامة جدًا لمختلف دول العالم.



وأشار إلى أن مصر تسعى لتحقيق تنمية خلال الفترة الحالية، وليس نموًا خاصة أن مصر حققت الفترة السابقة نموًا لم ينعكس على جميع قطاعات المجتمع، ولكن خلال هذه الفترة تسعى مصر لتحقيق تنمية تشمل كافة المصريين دون أي استثناء.

