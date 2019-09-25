لطفي المرايحي يقاضي قناة الزيتونة واذاعة "موزاييك اف ام "وجريدة الشارع المغاربي

اعلن لطفي المرايحي الامين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري والمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها انه قررمقاضاة كل من قناة الزيتونة واذاعة موزاييك وجريدة الشارع المغاربي بسبب "المس من شخصه ومحاولة تشويه مسيرته".

واوضح المرايحي اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية نظمها الحزب بالعاصمة ان قناة الزيتونة عمدت الى نشر فيديوهات تظهره وكانه ينتمي الى حزب التجمع الدستوري المنحل في حين قام احد صحفيي اذاعة "موزاييك اف ام" بتسجيل مكالمة هاتفية معه دون اعلامه مسبقا مضيفا ان جريدة الشارع المغاربي نسبت قربه من عدد من الشخصيات التي يختلف معها في توجهاتها الفكرية بل اكثر من ذلك تم نعته بالفاظ وصفها "بالعنيفة " والتي يحيل بعضها الى اشياء يجرمها القانون على غرار"الحزام الناسف" والثورجي " و"الشعبوي " وفق قوله .

وقال لطفي المرايحي انه من الضروري اليوم وضع حد لمثل هذه الممارسات التي اعتبرها ممنهجة ومافتئت تبرز من حين الى اخر من قبل عدد من وسائل الاعلام والقاء الاتهامات بدون حقائق ملموسة خدمة لاجندات معينة وقد تفاقمت اكثر بعد الاعلان عن نتائج الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها وبروز المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي

وبين المرايحي في السياق ذاته انه التجأ الى القضاء //لاننا لانمتلك هيئة اتصال سمعي بصري قوية // وادوات تعديلية واضحة داعيا الى ضرورة ان يكون الاعلام مسؤولا لاسيما خلال هذه الفترة الانتخابية التي تتميز في مجملها بعدم الوضوح خاصة وضوح" صورة الشخصيات" المترشحة وفق تعبيره

وحول مساندة احد المترشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية بين المرايحي ان مساندة الاتحاد الشعبي الجمهوري للمترشح قيس سعيد كانت لتوفر جملة من المواصفات في هذه الشخصية المترشحة والتي نعتبرها اساسية على غرار دعمه لموضوع السيادة الوطنية واسترجاع الثروات الوطنية فضلا عن انه شخصية يشهد لها بنظافة اليد وفق قوله .