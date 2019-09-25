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البورصات الأوربية تتحول للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:31 م
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البورصات الأوربية تتحول للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء
بورصة ألمانيا
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وكالات
 
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أغلقت معظم مؤشرات البورصات الأوربية على تراجع بنهاية تعاملات اليوم الأربعاءـ بقيادة قطاع التكنولوجيا الذى خسر 1.2 % . 

وتراجعت البورصات الأوربية مع مخاوف من عزل ترامب، في الوقت الذي كشف فيه نص المكالمة المثيرة للجدل عن طلب ترامب من نظيره الأوكراني التحقيق بشأن بايدن، وفي خطاب تلفزيوني أمس أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكية أن المجلس سيبدأ في إجراءات تستهدف عزل الرئيس دونالد ترامب "يجب مساءلة الرئيس. لا أحد فوق القانون"، ويأتي هذا التحرك من جانب مجلس النواب بعد اتهام ترامب بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق مع عائلة المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية بالعام المقبل "جو بايدن".

وقضت المحكمة العليا في بريطانيا أمس بأن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان لمدة 5 أسابيع غير قانوني، وواجه جونسون مطالبات بالاستقالة بعد قرار المحكمة العليا وذلك من مجلس النواب وحزب العمل المعارض.

وتراجع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.6 بالمائة إلى 387.5 نقطة، كما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.8 بالمائة عند 5583.8 نقطة.

واستقر مؤشر "فوتسي" البريطاني عند 7289.9 نقطة، فيما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.6 بالمائة مُسجلاً 12234.1 نقطة، بالتزامع مع تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.7 بالمائة إلى 1.0946 دولار.

وتباينت إغلاقات البورصات الأوربية بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، بالرغم من ارتفاع قطاع السفر والترفيه بنحو 1 بالمائة لتكون الأفضل أداءً.

وقالت المحكمة العليا في بريطانيا إن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان لمدة 5 أسابيع غير قانون وذلك قبل الموعد النهائي للبريكست في 31 أكتوبر.

وقال وزير الخزانة الأمريكي أمس بأنه سيتم استئناف المباحثات خلال أسبوعين.

واستقر مؤشر "ستوكس600" عند 389.8 نقطة، بينما هبط مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.3 بالمائة عند 12307.1 نقطة.

واستقر مؤشر "كاك" الفرنسي عند 5628.3 نقطة، بينما انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.5 بالمائة عند 7291.4 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع اليورو أمام الدولار هامشياً بنحو 0.06 بالمائة مسجلاً 1.1000 دولار.

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