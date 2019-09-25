البورصات الأوربية تتحول للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

أغلقت معظم مؤشرات البورصات الأوربية على تراجع بنهاية تعاملات اليوم الأربعاءـ بقيادة قطاع التكنولوجيا الذى خسر 1.2 % .





وتراجعت البورصات الأوربية مع مخاوف من عزل ترامب، في الوقت الذي كشف فيه نص المكالمة المثيرة للجدل عن طلب ترامب من نظيره الأوكراني التحقيق بشأن بايدن، وفي خطاب تلفزيوني أمس أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكية أن المجلس سيبدأ في إجراءات تستهدف عزل الرئيس دونالد ترامب "يجب مساءلة الرئيس. لا أحد فوق القانون"، ويأتي هذا التحرك من جانب مجلس النواب بعد اتهام ترامب بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق مع عائلة المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية بالعام المقبل "جو بايدن".





وقضت المحكمة العليا في بريطانيا أمس بأن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان لمدة 5 أسابيع غير قانوني، وواجه جونسون مطالبات بالاستقالة بعد قرار المحكمة العليا وذلك من مجلس النواب وحزب العمل المعارض.





وتراجع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.6 بالمائة إلى 387.5 نقطة، كما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.8 بالمائة عند 5583.8 نقطة.





واستقر مؤشر "فوتسي" البريطاني عند 7289.9 نقطة، فيما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.6 بالمائة مُسجلاً 12234.1 نقطة ، بالتزامع مع تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.7 بالمائة إلى 1.0946 دولار.



