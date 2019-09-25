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المنتخب التونسي للسيدات تحت 20 عاما يشارك بدورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:35 م
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المنتخب التونسي للسيدات تحت 20 عاما يشارك بدورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم
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محمد وليد الجموسي
 
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يشارك المنتخب التونسي للسيدات تحت 20 عاما في دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم التي ستقام من 1 الى 8 اكتوبر القادم بمدينة طنجة المغربية.
وستعرف هذه الدورة ايضا مشاركة منتخبات المغرب والجزائر وبوركينا فاسو وستقام المنافسة في شكل بطولة مصغرة من ثلاث جولات ايام 3 و5 و7 اكتوبر على يتوج صاحب المركز الاول باللقب.
وبعد اجرائه مؤخرا تربصين بالعاصمة، يشرع المنتخب التونسي في تجمع ثالث مساء الاحد القادم تحت اشراف المدرب محمد علي الحمامي ويتضمن برنامج التحضيرات حصتين تدريبيتين على الساعة الرابعة بعد الظهر على عشب ملعب المرسى بمشاركة 20 لاعبة على ان يتحول الوفد الى مدينة طنجة يوم الثلاثاء المقبل.
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