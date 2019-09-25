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وزير الخارجية يتحادث بنيويورك مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:30 م
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وزير الخارجية يتحادث بنيويورك مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة
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محمد وليد الجموسي
 
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 تحادث وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، اليوم الأربعاء بنيويورك، مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، الذي هنّأ تونس على نجاحها في إجراء الدورة الأولى من الإنتخابات الرئاسية، مجدّدا "تضامن الأمم المتحدة ودعمها لعملية الإنتقال الديمقراطي في تونس". 
كما مثّل اللقاء، "مناسبة للتباحث في عدد من الملفات الدولية والإقليمية، لاسيما تطورات الوضع في ليبيا"، وفق بلاغ للخارجية.
يذكر أن الجهيناوي يترأس خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2019، الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي تنعقد هذا العام تحت شعار "دفع الجهود متعددة الأطراف للقضاء على الفقر وتوفير تعليم ذي نوعية جيّدة والتصدي للتغيّر المناخي وتعزيز الإدماج".
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