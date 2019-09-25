تقارير.. فالفيردي يُعلن عن تشكيل برشلونة بدون ميسي بسبب الإصابة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، استقر بنسبة كبيرة على تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهتي خيتافي في الدوري الإسباني وإنتر ميلان بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، في حالة غياب ليونيل ميسي عنهما بشكل رسمي.





وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية والقريبة من النادي الكتالوني، أن ميسي سيغيب بشكل رسمي عن مواجهة خيتافي، لكن الشكوك تحوم حول مشاركته أمام إنتر ميلان الإيطالي.





وجاءت تشكيلة فالفيردي التي استقر عليها بدون ميسي :-





حراسة المرمى: تير شتيجن





في خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليت - فيربو





في خط الوسط: آرثور ميلو - بوسكيتس - دي يونج





في خط الهجوم: فاتي - سواريز - جريزمان.