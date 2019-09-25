ننشر خريطة احتفالات القليوبية بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر



وعلي جانب آخر شكل وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، قبل عدة أيام لجنة جرد من الإدارة الصحية بشبين القناطر ومديرية الصحة لفحص مخزن الأدوية بالوحدة الصحية بقرية طحانوب، ومعرفة ما إذا كانت هناك وقائع تبديد عهدة أو سرقة للأجهزة من عدمه.





وقال الطباخ في تصريحات صحفية، إنه لا يوجد غرفة عمليات في وحدة صحية قروية، ولكن الموجود هو مخزن للأدوات وأنه تبين وجود تبديد للعهدة به، ولم تقع أي سرقة لأجهزة أو معدات.





وكان قد تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسرقة جهاز تخدير و3 كشافات وبعض المستلزمات الخاصة بغرفة عمليات مركز طب الأسرة بالمستشفى التكاملي الصحي بقرية طحانوب والتي كانت تستخدم في إجراء العمليات للمرضى داخل المركز.





وانتقلت الأجهزة الأمنية لمعاينة مكان الواقعة، وجار إجراء التحريات اللازمة لسرعة غموض الواقعة والقبض على الجناة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تنظم الإدارة العامة لإعلام القليوبية، خلال شهر أكتوبر القادم العديد من الفعاليات الاعلامية والثقافية احتفالا بالذكرى 46 لانتصارات حرب اكتوبر المجيدة تحت رعاية الكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبمشاركة شباب جامعة بنها ومنظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة والجمعيات الأهلية ونقابة الفلاحين.وقال رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية، إن الخطة البرامجية للاحتفال بذكرى حرب اكتوبر ستكون غير مسبوقه حيث ينظم مركز اعلام بنها فى الاول من اكتوبر ندوة تثقيفية حول اكتوبر بين الماضى والحاضر والعبور الى المستقبل ويتحدث فيها اللواء اركان حرب ياسر محمود عبد العزيز والدكتورة زينب طلعت عن اسر شهداء القوات المسلحة وفى اليوم الثالث من شهر اكتوبر يشارك المركز فى احتفالية كبرى بمكتبة مصر العامة بالتعاون مع توجيه التربية الاجتماعية بادارة بنها التعليمية ويتحدث خلالها الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الاوقاف وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم.وفى السادس من اكتوبر ينظم مركز النيل للاعلام ببنها يوما مفتوحا للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية تحت شعار كلنا ابناء القوات المسلحة بمشاركة الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها واللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية والدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية والمستشار العسكرى للمحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية وتنتهى الاحتفالية بوقفه تضامنية مع القوات المسلحة والشرطة فى حربهم ضد الارهاب امام مركز النيل للاعلام.وفى 15 اكتوبر ينظم مركز اعلام شبرا الخيمة مؤتمرا شعبيا تحت عنوان اكتوبر.. عزيمة الانتصار وارادة البناء ويتحدث فيه نجوى العشيرى رئيس حى غرب شبرا الخيمة واللواء مجدى عبد الصبور احد ابطال حرب أكتوبر.وأضاف عرفة ان الخطة الاعلامية للاحتفال بالذكرى 46 لحرب اكتوبر جاءت بناء على توجيهات المستشار عمرو محسوب النبى رئيس قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، تابع بانه تم تشكيل فريق عمل للاشراف على تنفيذ الفعاليات الاعلامية يضم منى الحديدى مدير مركز اعلام بنها وريم حسين مدير مركز النيل ببنها وهشام عبد المنعم مدير مركز اعلام شبرا الخيمة.وعلي جانب آخر أعلن محافظ القليوبية، تصدر القليوبية المحافظات في فحص السيدات، ضمن برنامج للكشف المبكر عن سرطان الثدي التابعة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية تحت شعار "الست المصرية هي صحة مصر".وأكد في تصريحات صحفية، أنه جرى فحص وتوعية 459000 سيدة في 160 وحدة صحية على مستوى المحافظة، بفارق 20 ألف سيدة عن المحافظات الأخرى.وأشار الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إلى استمرارية العمل بالمبادرة الرئاسية تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، منذ بدايتها أول يوليو الماضي.وأكد أنه بلغ إجمالي عدد السيدات اللاتي جرى تحويلهن إلى مراكز الفحص والعلاج بعد الفحص المبدئي، 30،000 سيدة.وأضاف وكيل الوزارة أن مبادرة الزئيس تستهدف من هنَّ فوق سن الـ18عاما وذلك بهدف الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، وتقديم العلاج لمن تثبت إصابتهن بالمجان، فضلا عن نشر التوعية والثقافة الصحية ضد عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات قصيرة وطويلة الأمد، بالإضافة إلى دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.