أزارو ينتظم في مران الأهلي استعدادًا لمواجهة كانو سبورت

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انتظم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.



وكان أزارو قد غاب عن تدريبات الأهلي منذ تواجد بعثة الفريق الأحمر في غينيا الاستوائية لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب إصابته في الرباط الداخلي للركبة خلال المباراة الودية لمنتخب المغرب أمام النيجر.



وأعلن أزارو جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة مع الفريق الأحمر، بعدما انتظم بشكل طبيعي في المران، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به.



واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر لمدة 48 ساعة عقب الفوز على سموحة بهدف نظيف في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة المقرر لها السبت المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علما بأن نتيجة مباراة الذهاب حسمها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين لصلاح محسن ووليد سليمان.

عبد الحفيظ: لن نطلب نقل مباراة الإنتاج الحربي لبرج العرب

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بعثة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ستصل القاهرة مساء اليوم الأربعاء، وسيكون هناك وفد من النادي الأحمر لاستقبال البعثة.



وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"سنعود مباشرة عقب مباراة كانو سبورت من الإسكندرية إلى القاهرة لكي نستعد لمباراة الإنتاج الحربي".



وأضاف :"لن نطلب إقامة مباراة الإنتاج الحربي في الإسكندرية لأن الوقت كاف بين كلتا المباراتين، وسنعود للقاهرة لبدء التدريبات، ولا نحتاج لاستمرارنا في الإسكندرية".



وكانت الجهات الأمنية قد قررت نقل مباراة الأهلي أمام كانو سبورت الغيني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها السبت المقبل من ستاد السلام إلى ستاد برج العرب وبحضور 5 ألاف مشجع.



