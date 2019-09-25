برنامج ثري للمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس

انطلقت بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس من ولاية أريانة الاستعدادات لاحتضان الانشطة الثقافية والرياضية وذلك بعد الانتهاء من أشغال التهيئة والصيانة التي طالت مختلف قاعات التدريب والتكوين والفضاءات الرياضية والشبابية حيث تستأنف النوادي المختلفة نشاطها (أكثر من 30 نادي ثقافي ورياضي) بداية من شهر اكتوبر القادم لتكون متنفسا للعديد من الشباب واليافعين والاطفال للابتكار وممارسة الهوايات وصقل المواهب.

وحسب ما أفاد به كمال هنيد المدير العام للمركز في تصريح لـ"وات" فإن "المركز على استعداد تام لاحتضان المنخرطين من مختلف الفئات العمرية والشبابية بعد استكمال صيانة القاعات وتجديدها وتوفير التجهيزات العصرية الملائمة للانشطة الثقافية والرياضية والفنية". وأشار إلى أن "الهدف هو تمكين أكبر عدد من الشباب من ممارسة أنشطة موازية للدراسة تكون بمثابة المتنفس له لابراز المواهب ودعمها والتشجيع على الخلق ولابتكار وغرس حب التميز وروح المنافسة خاصة في المجالات الرياضية".

وذكر هنيد في هذا الصدد بإبرام المركز الثقافي والرياضي للشباب لمجموعة من الاتفاقيات مع المجتمع المدني والهياكل الشبابية والرياضية لتبادل الانشطة بعدد من الدول الشقيقة والصديقة فضلا عن إحداث نواد جديدة على غرار صناعة الالعاب ونادي الروبوتيك بالتعاون مع المدرسة الوطنية للمهندسين لتعزيز الطاقات الشبابية في هذا المجال.

ويشار الى ان المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس قد انطلق في قبول الانخراطات للنوادي الثقافية والرياضية والفنية منذ يوم 17 سبتمبر الجاري من ذلك نوادي الرقص العصري والكلاسيكي والمسرح واليوغا والرسم الزيتي والكارتي والتايكواندو والسباحة وكرة القدم وغيرها من الرياضات الفردية والجماعية .