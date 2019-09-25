البطولة العربية للأندية في كرة اليد:الترجي الرياضي يتاهل الى ربع النهائي

تاهل الترجي الرياضي الى الدور ربع النهائي للبطولة العربية للأندية البطلة ال 35 لكرة اليد المقامة بالعاصمة الاردنية عمان الى غاية 3 اكتوبر القادم رغم خسارته اليوم الاربعاء امام فريق الكويت الكويتي بنتيجة 23-25 في اطار الجولة الثالثة والاخيرة للمجموعة الثانية من منافسات الدور الاول.

وكان الترجي الرياضي (حامل اللقب) انهى الدور الاول في المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من انتصارين امام كل من رجاء اغادير المغربي في الجولة الاولى (28-25) ونادي قطر القطري (31-27) في الجولة الثانية وهزيمة امام الكويت الكويتي (23-25) في الجولة الاخيرة فيما تصدر الكويت الكويتي الترتيب ب6 نقاط من 3 انتصارات متتالية.

وسيلتقي "بطل السوبر العربي" في ربع النهائي الذي سيدور يوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري الوحدة السعودي صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى انطلاقا من الساعة السادسة مساء في حين يواجه الكويت الكويتي مواطنه برقان صاحب المركز الرابع من المجموعة الاولى على الساعة الثانية بعد الظهر .

يذكر ان الترجي حامل لقب البطولة العربية للاندية البطلة كان توج يوم الاحد في عمان بلقب كاس "السوبر" العربي على حساب منافسه الغرافة القطري الفائز من جهته بالكاس العربية للاندية الفائزة بالكاس .