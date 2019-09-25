فريق طبي بمستشفى السنبلاوين في الدقهلية يجرى تغيير مفصل ركبة كامل لمريضة

Advertisements

شهد مستشفي السنبلاوين العام فى محافظة الدقهلية فى اجراء تغير مفصل ركبة كامل لمريضة تبلغ من العمر 55 عاما وتعانى من خشونة وتقوس شديد، ومن جانبة علن اليوم الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام فريق طبى بمستشفى السنبلاوين العام اليوم الأربعاء، بإجراء جراحة دقيقة وحرجة لسيدة تبلغ من العمر 55 سنة كانت تعانى من خشونة وتقوس شديد بالركبة مما يعيق حركتها.



واشار مكي الى أن المريضة كانت ضمن الحالات الحرجة لقوائم الإنتظار حيث تمكن الفريق الطبى من اجراء تغيير كامل لمفصل الركبة على مدار ثلاث ساعات، وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لادارة المستشفي والفريق الطبي بقيادة الدكتور اشرف العزب متخصص في جراحات الركبة،الدكتور احمد صبري والدكتور عمرو فتحي أخصائي تخدير والفريق المعاون من هيئة التمريض والفنيين متمنيآ لهم المزيد من التقدم والازدهار.



تكريم مدير مستشفى المطرية في يوم الوفاء ورد الجميل



قام الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بحضور الاحتفال الذي أقيم للدكتور عبد المنعم الكوش مدير مستشفى المطرية وذلك بقاعة فهيد مركز المنزلة،والذي أقيم بمناسبة بلوغ سيادته السن القانونية.



جاء الإحتفال عرفانا وردا للجميل والجهد والعطاء الذي بذله الدكتور عبد المنعم الكوش فترة عملة مديرا لمستشفى المطرية، وقد ألقى وكيل الوزارة كلمة وجة فيها الشكر للدكتور عبد المنعم على ما بذل من عطاء وما قدمه لخدمة المستشفى والمرضى من أهل المطرية الكرام، متمنيا له موفور الصحة والنجاح في حياته القادمة، وأثناء الإحتفال قام وكيل الوزارة بتقديم درع مديرية الصحة للدكتور عبد المنعم الكوش تعبيرا عن العرفان بالجميل لما قدمه من عطا.



وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يجتمع مع مديرى المستشفيات وومديرى الإدارات الصحية ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.



إجتمع الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والسادة وكلاء المديرية ومديري الادارات الفنية بالمديرية مع مديرى المستشفيات العامة والمركزية ومديري الادارات الصحية على مستوى المحافظة،وذلك لمناقشة عدة موضوعات متعلقة بتقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات والادارات



وناقش مكي خطة الاستعداد لحلول فصل الشتاء لمجابهة السيول والامطار الغزيرة والتنبيه على تكثيف تواجد الاطباء بالاقسام الحرجة حال حدوث ازمة، وشدد على توافر الادوية والمستلزمات واطمئن علي توزيع المستلزمات الطبيه علي المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية والتي تم تخصيص مبلغ خمسة مليون جنيه لشراؤها لتغطية احتياج المستشفيات والوحدات خلال الفترة القادمة



وشدد مكى على حسن تعامل الفرق الطبية مع المرضى وخصوصًا مرضى اقسام الطوارئ والعنايات والحضانات والعمل على راحتهم وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم، وعلي الإلتزام بتواجد الاطباء فى مواعيد العمل الرسمية والنوبتجيات وتواجد الفرق الطبية بجميع تخصصاتها،

كما شدد على الإلتزام بطرق ومعايير مكافحة العدوى بجميع المنشآت الطبية،وإلتزام الفرق الطبية بكافة معايير الجودة.

