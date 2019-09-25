ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بالمستندات.."التموين" تصدر توجيه جديد خاص بتظلمات الحذف من البطاقات

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:05 م
Advertisements
بالمستندات..التموين تصدر توجيه جديد خاص بتظلمات الحذف من البطاقات
بطاقات التموين
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
بالمستندات..التموين تصدر توجيه جديد خاص بتظلمات الحذف من البطاقات
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء، توجيه جديد بشأن الحذف من البطاقات التأمينية، والتظلم من إيقافها وكان نصه كالتالي:

توجيه وزاري رقم 25 لسنة 2019 بتاريخ 25/9/2019، تيسيرًا على السادة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة تموينيًا بقرار (عدالة اجتماعية)، يتم فتح باب التظلمات على أن يتم إرفاق صور المستندات الدلة على استحقاقه للدعم التمويني طبقًا للأتى:

أولاً : مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية:-
*بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمام مرتب حكومي عالي.
*برنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهر.
*صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

ثانيًا: امتلاك سيارة أو أكثر:
*شهادة معتمدة من المرور تفيد أن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع وموديل السيارة.
*صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

ثالثا: استهلاك كهرباء عاليه:-
*بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهري أو احضار ايصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد متوسط استهلاكه الشهري.
*صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

رابعًا: استهلاك فاتورة محمول عاليه:
* إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري.
*صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

خامسًا: حيازة زراعية عاليه:
* شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة توضح مدى حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة.
*صورة  البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

سادسًا: مصاريف مدارس عاليه:
* شهادة معتمدة من المدرسة التى بها الأبناء توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل إبن.
*صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

سابعًا: جمارك عاليه:
* شهادة معتمدة من مصلحة الجمارك تفيد بقيمة الجمارك المدفوعة.
*صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

ثامنًا: ضرائب عاليه:
*شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعة سنويًا.
*صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

الإجراءات الواجب إتباعها:
*يتقدم المواطن بمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة إعلاه.
*يقوم مكتب التموين بمراجعة التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجيلها على النظام (موقع تموين دعم مصر) موضحًا به (الرقم القومي- رقم المحمول- رقم البطاقة الذكية- نوع التظلم).
* يقوم المكتب بإرسال تلك الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب إلي مديرية التموين على أن ترسل أسبوعيًا إلي ديوان عام الوزارة ومرفع بها (C.D).

بالمستندات..التموين تصدر توجيه جديد خاص بتظلمات الحذف من البطاقات
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: وزارة التموين موقع دعم مصر حذف اصحاب المعاشات الدعم التمويني التظلمات من الحذف
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مايوركا
-
x
19:00
-
أتلتيك بيلباو
ليجانيس
-
x
19:00
-
أتلتيك بيلباو
فالنسيا
-
x
20:00
-
خيتافي
ريال مدريد
-
x
21:00
-
أوساسونا
الدوري الإيطالي
روما
-
x
19:00
-
أتلانتا
انتر ميلان
-
x
21:00
-
لاتسيو
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
ميلتون كينز دونز
-
x
20:45
-
ليفربول
تشيلسي
-
x
20:45
-
جرمسبي
مانشستر يونايتد
-
x
20:45
-
روشديل
برايتون
-
x
20:45
-
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مونبلييه
-
x
19:00
-
نيم أولمبيك
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ستاد ريمس

DMCA.com Protection Status