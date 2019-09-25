بالمستندات.."التموين" تصدر توجيه جديد خاص بتظلمات الحذف من البطاقات

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء، توجيه جديد بشأن الحذف من البطاقات التأمينية، والتظلم من إيقافها وكان نصه كالتالي:





توجيه وزاري رقم 25 لسنة 2019 بتاريخ 25/9/2019، تيسيرًا على السادة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة تموينيًا بقرار (عدالة اجتماعية)، يتم فتح باب التظلمات على أن يتم إرفاق صور المستندات الدلة على استحقاقه للدعم التمويني طبقًا للأتى:





أولاً : مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية:-

*بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمام مرتب حكومي عالي.

*برنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهر.

*صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.





ثانيًا: امتلاك سيارة أو أكثر:

*شهادة معتمدة من المرور تفيد أن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع وموديل السيارة.

*صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.





ثالثا: استهلاك كهرباء عاليه:-

*بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهري أو احضار ايصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد متوسط استهلاكه الشهري.

*صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.





رابعًا: استهلاك فاتورة محمول عاليه:

* إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري.

*صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.





خامسًا: حيازة زراعية عاليه:

* شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة توضح مدى حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة.

*صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.





سادسًا: مصاريف مدارس عاليه:

* شهادة معتمدة من المدرسة التى بها الأبناء توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل إبن.

*صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.





سابعًا: جمارك عاليه:

* شهادة معتمدة من مصلحة الجمارك تفيد بقيمة الجمارك المدفوعة.

*صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.





ثامنًا: ضرائب عاليه:

*شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعة سنويًا.

*صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.





الإجراءات الواجب إتباعها:

*يتقدم المواطن بمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة إعلاه.

*يقوم مكتب التموين بمراجعة التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجيلها على النظام (موقع تموين دعم مصر) موضحًا به (الرقم القومي- رقم المحمول- رقم البطاقة الذكية- نوع التظلم).

* يقوم المكتب بإرسال تلك الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب إلي مديرية التموين على أن ترسل أسبوعيًا إلي ديوان عام الوزارة ومرفع بها (C.D).



