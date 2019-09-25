أسوأ بداية موسم لـ «ميسي» على الإطلاق
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:23 م
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مصطفى صابر
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عانى ليونيل ميسي من أسوأ بداية لموسم حياته المهنية ، ليس بسبب أدائه على أرض الملعب ولكن بسبب قلة مشاركته بسبب الإصابة.
لقد كان قائد فريق برشلونة صالحًا لمدة تسعة أيام فقط على مدار الحملة ، وغاب عن كل هذا الموسم تقريبًا بسبب مشكلة في ربلة الساق.
الآن ، هو ينتظر لمعرفة مدى الضرر الذي لحق بفخذه خلال فوز برشلونة على فياريال مساء الثلاثاء.
وشهدت إصابته في ربلة الساق خلال فصل الصيف وهو يجلس في جولة برشلونة في الولايات المتحدة ، وكذلك أول أربع مباريات في موسم الدوري الإسباني.
لقد عاد بعد مباراة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا ، بعد أن أمضى 42 يومًا خارج الملعب.
وكان الأرجنتيني بديلاً في الشوط الثاني ضد غرناطة وتم استبداله في الشوط الأول من لقاء فياريال.
من المؤكد أن ميسي لن يكون لائقًا لمواجهة خيتافي يوم السبت.
ومع ذلك ، على الرغم من كونه بداية أسوأ لموسم من مسيرته ، عانى المهاجم إصابات أكثر.
شهد ميسي إصبعاً خلال حملة 2006/2007 أن يغيب ميسي عن 87 يومًا بينما قضى أكثر من 50 يومًا في الإصابات خلال حملات 2005/2006 و 2013/2014 و 2015/2016.
ستعني هذه الانتكاسة الأخيرة أنه علينا الانتظار لفترة أطول لرؤية MSG (ميسي ، لويس سواريز ، وأنطوان جريزمان) يلعبان معًا بشكل منتظم.
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