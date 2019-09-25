وكيل صحة الشرقية يشهد حفل تخريج الدفعة ٤١ بكلية الصيدلة بجامعة الزقازيق

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شهد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية حفل تخريج الدفعة ٤١ بكلية الصيدلة بجامعة الزقازيق بحضور نائب رئيس الجامعة، وعميد كلية الصيدلة الحالي والسابق، ونقيب صيدلة الشرقية، ورئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية ورئيس الجامعة الأسبق، برعاية الدمتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق.



وفي جو من السعادة قام خريجي الدفعة بإلقاء وترديد قسم مهنة الصيدلة، وتم تكريم أوائل الدفعة وإعطائهم دروع التميز، مؤكدين أن هذا هو تتويج لسنوات من الجهد والعمل في أروقة وقاعات الكلية بالجامعة، متمنيين للجميع حياة عملية موفقة.



وصرح الدكتور هشام شوقي ان مركز علاج الأورام الذي تم إنشاؤه حديثًا بمستشفي حميات الزقازيق قام بفحص اليوم 5 حالات بؤر كبدية سرطانية بمختلف المراحل حيث تم توجيه الحالات لعمل الآشعات والفحوصات المعملية كما تم التوصية من الأطباء المتخصصين بالعلاج اللازم خلال فترة المتابعة، وذلك بناء علي توجيهات الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وبعد تفعيل بروتوكول التعاون بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية وجامعة الزقازيق، لتطوير الخدمة الصحية وإضافة تخصصات طبية جديدة بمختلف مستشفيات الصحة بالمحافظة.



كذلك تم توجيه حالتين للمركز المتطور بجامعة الزقازيق لإجراء أشعة تداخلية لأورام الكبد تحت إشراف أ.د. يحيي زكريا أستاذ الجراحة بجامعة الزقازيق ورئيس فريق زراعة الأعضاء، ومؤسس المركز المتطور لعلاج الأورام بجامعة الزقازيق، ومشاركة أعضاء الفريق الطبي من الجامعة والصحة المكون من أ.د. وائل منسي أستاذ جراحة الكبد، أ.د. سامح صابر أستاذ الأشعة التشخيصية والتداخلية، أ.د. أحمد عبد الرحيم أستاذ الأورام، د. موسى محمد موسي أخصائي الجراحة والمناظير، د. أحمد نصر بخيت أخصائي الجهاز الهضمي، والذي قام منذ عدة أيام بإجراء أول عملية جراحية لزراعة الكبد بالشرقية بنجاح.



وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن مركز الأورام بحميات الزقازيق قام بفحص وعلاج ٧٠ حالة كبد حتي الآن منهم إجراء ١٣ عملية جراحية مجانًا بقرار علاج من التأمين الصحي، وأيضا إجراء أشعة تداخلية لعدد ٢٩ حالة، وصرف العلاج اللازم مجانًا لعدد ٤ حالات علاج كيماوي "تكلفة الجرعة الشهرية 30 ألف جنيه لكل حالة" علي نفقة التأمين الصحي مع عمل أشعة تداخلية لهم، ويقوم بالعمل يوم الثلاثاء من كل أسبوع بمستشفي الحميات ويقوم بتشخيص وعلاج حالات الأورام وأمراض الكبد والبنكرياس والجهاز الهضمي بالمستشفي، ويتم إجراء الفحوصات الطبية للمرضي، وإجراء الجراحات اللازمة بالتنسيق مع الجامعة، وأيضا عمل الأشعة التداخلية وتقديم العلاج اللازم، والتحضير والمتابعة ما بعد التدخلات الجراحية للمرضي، وقدم وكيل الوزارة الشكر للفريق الطبي علي المجهود المبذول والخدمة الطبية المقدمة لصالح المرضي بالمحافظة".