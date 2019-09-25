صحة الشرقية: مركز علاج وجراحات الكبد بحميات الزقازيق يقدم الخدمة اليوم لـ5 حالات كبد

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قام مركز علاج الأورام الذي تم إنشاؤه حديثًا بمستشفي حميات الزقازيق بفحص اليوم 5 حالات بؤر كبدية سرطانية بمختلف المراحل حيث تم توجيه الحالات لعمل الآشعات والفحوصات المعملية كما تم التوصية من الأطباء المتخصصين بالعلاج اللازم خلال فترة المتابعة، وذلك بناء علي توجيهات الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وبعد تفعيل بروتوكول التعاون بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية وجامعة الزقازيق، لتطوير الخدمة الصحية وإضافة تخصصات طبية جديدة بمختلف مستشفيات الصحة بالمحافظة.



كذلك تم توجيه حالتين للمركز المتطور بجامعة الزقازيق لإجراء أشعة تداخلية لأورام الكبد تحت إشراف أ.د. يحيي زكريا أستاذ الجراحة بجامعة الزقازيق ورئيس فريق زراعة الأعضاء، ومؤسس المركز المتطور لعلاج الأورام بجامعة الزقازيق، ومشاركة أعضاء الفريق الطبي من الجامعة والصحة المكون من أ.د. وائل منسي أستاذ جراحة الكبد، أ.د. سامح صابر أستاذ الأشعة التشخيصية والتداخلية، الدكتور أحمد عبد الرحيم أستاذ الأورام، الدكتور موسى محمد موسي أخصائي الجراحة والمناظير، الدكتور أحمد نصر بخيت أخصائي الجهاز الهضمي، والذي قام منذ عدة أيام بإجراء أول عملية جراحية لزراعة الكبد بالشرقية بنجاح.



وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن مركز الأورام بحميات الزقازيق قام بفحص وعلاج ٧٠ حالة كبد حتي الآن منهم إجراء ١٣ عملية جراحية مجانًا بقرار علاج من التأمين الصحي، وأيضا إجراء أشعة تداخلية لعدد ٢٩ حالة، وصرف العلاج اللازم مجانًا لعدد ٤ حالات علاج كيماوي "تكلفة الجرعة الشهرية 30 ألف جنيه لكل حالة" علي نفقة التأمين الصحي مع عمل أشعة تداخلية لهم، ويقوم بالعمل يوم الثلاثاء من كل أسبوع بمستشفي الحميات ويقوم بتشخيص وعلاج حالات الأورام وأمراض الكبد والبنكرياس والجهاز الهضمي بالمستشفي، ويتم إجراء الفحوصات الطبية للمرضي، وإجراء الجراحات اللازمة بالتنسيق مع الجامعة، وأيضا عمل الأشعة التداخلية وتقديم العلاج اللازم، والتحضير والمتابعة ما بعد التدخلات الجراحية للمرضي، وقدم وكيل الوزارة الشكر للفريق الطبي علي المجهود المبذول والخدمة الطبية المقدمة لصالح المرضي بالمحافظة.



وصرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن فرق المبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس سي "حملة 100 مليون صحة" بالمحافظة قامت بإجراء المسح الطبي لطلبة الفرقة الأولي بجامعة الزقازيق اليوم لعدد 904 طالب، وذلك بعد بلوغهم سن ١٨ سنة وإدراج أسمائهم علي السيستم الخاص بالمبادرة الرئاسية ضمن المستهدفين، حيث بلغ إجمالي الفحص ٢٤٩٢٣ طالب جامعي حتي الآن من خلال عدد ٦ فرق طبية بكلية التجارة، ومستشفي الطلبة، وكلية الطب البيطري، تم تحويل ٣٣ حالة لمستشفي الأحرار التعليمي لإجراء تحليل الحمض النووي ( PCR ) كفحص تأكيدي بعد الفحص السريع، ويبلغ عدد الطلبة المستهدفين بالمحافظة ٣٤٨٠٠ طالب، حيث يستمر العمل بالجامعة حتي يوم 17 أكتوبر 2019.



والجدير بالذكر أن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بدأت بمحافظة الشرقية في أول مارس ٢٠١٩ ولمدة شهرين ونظرًا للإقبال المتزايد وجهت معالي أ.د. هاله زايد وزيرة الصحة والسكان بإستمرار الفحص والذي بلغ عدده ٣٧٧٦٤٨٠ مواطن في مركز صحة أسرة بكل إدارة صحية بالمحافظة للمصريين وغير المصريين مرورًا بفحص طلبة وطالبات الجامعات الجدد المستهدفين.



فيما شنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بالزقازيق حملة علي المنشآت الغذائية بمدينة الزقازيق أسفرت جهود الحملة عن إعدام ١٤٩ كجم أغذية لوجود تغير في خواصها الطبيعية وذلك في ٢ مطعم شهير بمنطقة القومية بالزقازيق، وقام مفتشي الحملة بسحب ٥ عينات من الأغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.



وأكد "مسعود" علي إستمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية بالمديرية لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



