اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-9-2019 في البحرين
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24_9_2019 ، في البحرين والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدينار البحريني وأيضا
الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب
اليوم الأربعاء 25-9-2019 في البحرين
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ دينار
بحريني
|
عيار الذهب
|
48.98$
|
18.47
|
اسعار الذهب عيار 24
|
44.90$
|
16.93
|
سعر الذهب عيار 22
|
42.86$
|
16.16
|
اسعار الذهب عيار 21
|
36.73$
|
13.85
|
اسعار الذهب عيار 18
|
28.57$
|
10.77
|
سعر الذهب عيار 14
|
24.49$
|
9.77
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.523$
|
574.39
|
اسعار أوقية الذهب
|
341.85$
|
129.29
|
اسعار جنيه الذهب
|
48.977$
|
18.469
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة بـ دينار بحريني
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
اليوم
|
10.79
|
13.87
|
16.18
|
18.49
|
23 سبتمبر
|
10.73
|
13.80
|
16.10
|
18.40
|
22 سبتمبر
|
10.73
|
13.80
|
16.10
|
18.40
|
21 سبتمبر
|
10.73
|
13.79
|
16.09
|
18.39
|
20 سبتمبر
|
10.60
|
13.63
|
15.90
|
18.17
|
19 سبتمبر
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