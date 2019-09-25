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اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-9-2019 في البحرين

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:05 م
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اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-9-2019 في البحرين
اسعار الذهب اليوم
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24_9_2019 ، في البحرين والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدينار البحريني وأيضا


 الدولار الأمريكي.


وسجلت اسعار الذهب "عيار18"، 134.44 دينار ، والذهب "عيار21"، 156.84درهم ، وسعر "عيار 24" 179.25درهم .


وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء  في البحرين


اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-9-2019 في البحرين

 

 سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار بحريني

عيار الذهب

48.98$

18.47

 اسعار الذهب عيار 24

44.90$

16.93

سعر الذهب عيار 22

42.86$

16.16

اسعار الذهب عيار 21

36.73$

13.85

اسعار الذهب عيار 18

28.57$

10.77

سعر الذهب عيار 14

24.49$

9.77

سعر الذهب عيار 12

1.523$

574.39

اسعار أوقية الذهب

341.85$

129.29

اسعار جنيه الذهب

48.977$

18.469

اسعار كيلو الذهب

 

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق البحرين.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة بـ دينار بحريني

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

اليوم

10.79

13.87

16.18

18.49

23 سبتمبر

10.73

13.80

16.10

18.40

22 سبتمبر

10.73

13.80

16.10

18.40

21 سبتمبر

10.73

13.79

16.09

18.39

20 سبتمبر

10.60

13.63

15.90

18.17

19 سبتمبر



اسعارالذهب اليوم الأربعاء 25-9-2019 في البحرين

 


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