



يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24_9_2019 ، في البحرين والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدينار البحريني وأيضا





الدولار الأمريكي.





وسجلت اسعار الذهب " عيار18"، 134.44 دينار ، والذهب "عيار21"، 156.84درهم ، وسعر "عيار 24" 179.25درهم .





وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء في البحرين





اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-9-2019 في البحرين

سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ دينار بحريني عيار الذهب 48.98$ 18.47 اسعار الذهب عيار 24 44.90$ 16.93 سعر الذهب عيار 22 42.86$ 16.16 اسعار الذهب عيار 21 36.73$ 13.85 اسعار الذهب عيار 18 28.57$ 10.77 سعر الذهب عيار 14 24.49$ 9.77 سعر الذهب عيار 12 1.523$ 574.39 اسعار أوقية الذهب 341.85$ 129.29 اسعار جنيه الذهب 48.977$ 18.469 اسعار كيلو الذهب

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق البحرين .





تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة بـ دينار بحريني

عيار 14 عيار 18 عيار 21 عيار 24 اليوم 10.79 13.87 16.18 18.49 23 سبتمبر 10.73 13.80 16.10 18.40 22 سبتمبر 10.73 13.80 16.10 18.40 21 سبتمبر 10.73 13.79 16.09 18.39 20 سبتمبر 10.60 13.63 15.90 18.17 19 سبتمبر









اسعارالذهب اليوم الأربعاء 25-9-2019 في البحرين



