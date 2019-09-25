نسرين طافش بإطلالة فضية في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي (صور)

حرصت النجمة السورية نسرين طافش، على استكمال حضورها فعاليات اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي الدولي المقام بمدينة الغردقة السياحية، في دورته الثالثة بعد نجاح الدورتين السابقتان.





ولقطت عدسات المصورين صوراً للفنانة نسرين طافش وتميزت إطلالتها بالأناقة والجاذبية، ولكن إطلالة اليوم كانت أكثرها توهجاً حيث زينت السجادة الحمراء للمهرجان بإطلالة فضية تميزت بها وحازت على إعجاب الحضور، مرتدية فستان فضي قصير لامع أخذ أنظار الحضور من أهل الوسط الفني.





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورها معبرين عن إعجابهم بهذه الإطلالة الخاصة، حيث تميزت هذه الإطلالة ضمن أكثر الإطلالات أناقة لسادس أيام مهرجان الجونة .





وحضرت (طافش) اليوم بهذا الشكل المميز أثناء عرض فيلم (نورا تحلم) وهو من الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السنمائي، وتدور أحداثه حول فتاة تدعي نورا تنتمي للطبقة الفقيرة المكافحة في الدولة التونسية وهي فتاة متزوجة ويتم وضع زوجها بالسجن نظراً لسلوكياته الإجرامية مما يجعلها تتغير في معاملتها لزوجها بعد خروجه من السجن نتيجة للمضايقات التي تعرضت لها أثناء حبسه، وأيضاً يتناول جانب أخر عن علاقاتها بأطفالها في أطار اجتماعي مختلف.





يشارك في بطولة فيلم (نورا تحلم) النجمة هند صبري وكلاً من النجوم التونسية سيف الضريف، وإيمان شريف، جمال ساسي، الفيلم من إخراج هند بو جمعة.





وتشارك (طافش) أيضاً في الجزء الثاني من مسلسل (الزيبق) بطولة كريم عبدالعزيز، شريف منير، سلوي عثمان، محمد شاهين، سهر الصايغ، ريهام عبدالغفور، طلعت زكريا، إدوارد، كارمن بصيص، رامي وحيد، وهو جاري إنتاجه حالياً، المسلسل من تأليف وإخراج وائل عبدالله، حوار السناريست وليد يوسف، وحقق الجزء الأول منه أثناء عرضه نجاحاً جماهيرياً كبيراً.





جدير بالذكر أن أخر الأعمال السينمائية للنجمة نسرين طافش هر الفيلم المصري (نادي الرجال السري) والذي حقق نجاحاً كبيراً فور عرضه، بمشاركة البطولة مع كلاً من النجم كريم عبد االعزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، الفيلم من تأليف أيمن وتار، ومن إخراج خالد الحلفاوي.



