تقارير تكشف عن المباريات التي سيغيب عن ميسي.. 8 مواجهات!
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:05 م
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محمد علي
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كشفت تقارير صحفية عالمية، عن مدة غياب ليونيل ميسي نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني عن الملاعب، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض عليها على مستوي القدم اليسري بالأمس خلال مباراة فريقه أمام فياريال الإسباني ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبحسب ما ذكرته شبكة فوكس نيوز العالمية، فإن ليونيل ميسي قد تعرض لإصابة في ربية الرجل اليسرى، وهو الأمر الذي قد يحتاج إلى فترة علاج تصل لنحو 6 أسابيع كاملة، وهو الأمر الذي شكل صدمة قوية لجمهور نادي برشلونة، والذي كان بالكاد قد بدأ يستعيد إبتسامته عقب عودة ميسي من الإصابة، ولكن سرعان ما أختفت هذه الإبتسامة من جديد مع تأكيد إصابة ميسي وغيابه عن الملاعب مرة أخرى.
وخلال هذا التقرير من موقع "الفجر الرياضي"، سوف نستعرض مباريات برشلونة في الست أسابيع المقبلة، والتي سيغيب عنها ليونيل ميسي بداعي الإصابة.
-البداية ستكون يوم السبت المقبل 28 سبتمبر الجاري، مع مباراة خيتافي في الدوري الإسباني
- المباراة الثانية لبرشلونة بدون ميسي ستكون مباراة إنتر ميلان في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وستقام يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر المقبل.
- المباراة الثالثة: مباراة برشلونة وإشلبية في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني وستقام 6 أكتوبر القادم.
- المباراة الرابعة: مباراة برشلونة وإيبار في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني وستقام يوم 19 أكتوبر القادم.
- المباراة الخامسة: مباراة برشلونة وسلافيا براجا في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا وستقام يوم 23 أكتوبر.
- المبارة السادسة: برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، وستقام يوم 27 أكتوبر القادم.
- المباراة السابعة: برشلونة وبلد الوليد في إطار الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني وستقام يوم 30 أكتوبر المقبل.
- المباراة الثامنة: برشلونة وليفانتي في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني وستقام يوم 3 نوفمبر المقبل.
- المباراة التاسعة: مباراة برشلونة وسلافيا براج في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا وستقام يوم 6 نوفمبر المقبل.
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